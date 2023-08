Schlag gegen Pädophilen-Szene in Hessen: Polizei durchsucht 88 Wohnungen

Einsatz gegen Pädokriminelle

Im Kampf gegen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen haben Beamte aus Hessen zahlreiche Wohnungen von mutmaßlichen Pädophilen durchsucht. Fast 400 Datenträger müssen nun ausgewertet werden.

Wiesbaden – Insgesamt 320 Kräfte der hessischen Polizei waren an dem Einsatz gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen vergangene Woche beteiligt. Nach Angaben des Hessischen Landeskriminalamts wurden 88 Wohnungen, Häuser und andere Räumlichkeiten durchsucht. Die Durchsuchungen fanden neben Frankfurt auch in den Städten Darmstadt, Gießen, Hanau, Kassel, Offenbach und Wiesbaden, sowie in zahlreichen Landkreisen in Hessen statt. Bereits im Juli waren die hessischen Beamten im Kampf gegen Kindesmissbrauch im Einsatz.

Einsatz gegen Pädophile: Polizei Hessen beschlagnahmt 392 Datenträger, 87 Personen unter Verdacht

Nun wurden 392 Datenträger – darunter 110 Smartphones, 65 Computer und Laptops sowie 50 USB-Sticks – sichergestellt, teilt das Landeskriminalamt mit. Beschuldigt werden 87 Männer und 4 Frauen im Alter von 15 bis 65 Jahren. Nach Angaben der Ermittler seien die Beschuldigten untereinander nicht im Kontakt gewesen.

+ Im Kampf gegen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen stellte das Landeskriminalamt Hessen 392 Datenträger sicher (Symbolbild). © dpa

Sechs der Beschuldigten wird vorgeworfen, Kinder und Jugendliche missbraucht zu haben. Die anderen stehen unter dem Verdacht, Kinder- oder Jugendpornografie erworben, besessen oder verbreitet zu haben. Gegen die Verdächtigen wird ermittelt. Im ersten Schritt werden die Inhalte der Datenträger nun gesichtet und ausgewertet. (Josefin Schröder)

Wie die Polizei in Hessen gegen sexualisierte Gewalt vorgeht Die BAO FOKUS (Besondere Aufbauorganisation Fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern) hat aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Oktober 2020 ihre Arbeit aufgenommen. Bis Ende Juli wurden 72 Haftbefehle vollstreckt, 1.991 Beschuldigte erkennungsdienstlich behandelt und 70.794 Datenträger sichergestellt, teilt das Landeskriminalamt Hessen mit. Über 300 Mitarbeiter – darunter über 200 Ermittler – sind Teil der BAO FOKUS, die organisatorisch im Hessischen Landeskriminalamt angesiedelt ist.

