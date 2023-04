Schwerverletzter bei Messerstecherei in Frankfurt - Skyline Plaza geräumt

Von: Christoph Sahler

Am Freitagnachmittag (28. April) kommt es zu einem Streit auf einem Parkdeck des Einkaufszentrums Skyline Plaza. Ein Mann wird schwerverletzt.

Frankfurt - Im Einkaufszentrum Skyline Plaza in Frankfurt ist es am Freitagnachmittag (28. April) laut Polizeiangaben zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 40-jähriger Mann wurde dabei mit einem Messer schwerverletzt, ein 28-Jähriger erlitt eine Verletzung an der Hand.

Bei dem Streit wurde außerdem Pfefferspray versprüht, das dazu führte, dass einige Besucher der Shopping-Meile unter Atemwegsreizungen litten. Das Skyline Plaza wurde teilgeräumt und -gesperrt. Die zwei verletzten Männer kamen zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser.

Auf einem Parkdeck des Frankfurter Skyline Plaza kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. © Sergen Kaya

Mann mit Messer attackiert - Skyline Plaza in Frankfurt muss teilgeräumt werden

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten mehrere Personen aus bislang unbekannten Gründen aneinander. Dabei erlitt der 40 Jahre alter Mann schwere Verletzungen am Oberkörper, „die ihm mutmaßlich mit einem Messer zugeführt wurden“, erklärte die Polizei. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (csa)

