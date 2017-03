„Dumm und gierig“: Geständnisse im S&K-Prozess

Frankfurt - Im Prozess um millionenschwere Untreuevorwürfe gegen Verantwortliche des Frankfurter Immobilienunternehmens S&K haben die beiden Hauptangeklagten Geständnisse abgelegt.

Vor dem Landgericht Frankfurt ließ der S&K-Gründer Stephan S. am Dienstag über seinen Verteidiger erklären, dass er „die volle Verantwortung“ für die ihm zur Last gelegten Taten übernehme. Sein früherer Kompagnon Jonas K. bezeichnete das S&K-Geschäftsmodell als „schäbig und einfallslos“ und sich selbst als „dumm und gierig“ und entschuldigte sich bei den Geschädigten. Den Geständnissen war eine Absprache zwischen den Beteiligten in dem seit September 2015 laufenden Prozess vorausgegangen.