Gewalthaltige Computerspiele: Muss das sein?

Frankfurt - In der aktuellen Ausstellung „No Pain No Game“ im Museum für Kommunikation Frankfurt schlägt die Maschine zurück. „The Pain Station“ straft den Nutzer mit Stromstößen, wenn er scheitert. Experten werfen anlässlich der Schau bei einer Podiumsdiskussion Blicke auf die Frage, wie gefährlich gewalttätige PC-Spiele sind. Von Eva-Maria Lill

Räder rattern über Sand. Verhüllte Gestalten mit staubgrauen Pali-Tüchern krallen ihre Finger um Maschinengewehre. Eine raue Stimme kommentiert: „Der Krieg hat sich verändert. Er ist eine gut geölte Maschine, er ist ein Wirtschaftssystem geworden.“ Der Eröffnungsmonolog des Actionspiels „Metal Gear Solid 4“ (2008) ist einer der bekanntesten der Game-Geschichte. Was Protagonist Snake über die Ökonomie des Kriegs philosophiert, trifft auch auf die Computerspielbranche zu. Denn: Das Geschäft mit Gewalt ist millionenschwer. Blut dominiert den Markt. Der Kassenschlager „Grand Theft Auto 5“ (2013) belohnt fürs Morden. Die kommerziellen Schwergewichte „Call of Duty“ (ab 2003) und „Battlefield“ (ab 2002) simulieren mitunter Weltkriege. Auch „Metal Gear“ gehört auf den ersten Blick zu diesen „Killerspielen“. Doch der Schein trügt: In der Handlung ist der Krieg eine menschenvernichtende Maschine. Alle Figuren erleiden psychische und physische Traumata.

Können Spieler mit solchen Titeln Töten trainieren? Wo fängt Gewaltverherrlichung an? Darüber diskutierten Experten anlässlich der Ausstellung „No Pain No Game“ im Kommunikationsmuseum in Frankfurt. Diese Schau des Künstlerduos //////////fur//// (Volker Morawe und Tilman Reiff) ironisiert die Gewaltdebatte. Etwa mit der „Pain Station“ – an ihr tut der Game-Dinosaurier „Pong“ (1972) weh, wenn der Spieler scheitert. „In Ego-Shootern töten Nutzer ohne Konsequenzen. Bei uns schlägt das Spiel zurück“, erläuterte Morawe bei der Ausstellungseröffnung im Oktober.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Verstehen statt verteufeln Nun diskutierten drei Experten im Museum über die Frage, wie viel Gewalt digitale Spiele tatsächlich vermitteln. Auf dem Podium: Beate Kremser, Medienpädagogin im Infocafé Neu-Isenburg, sich auf virtuelle Spiele spezialisiert; Professor Dr. Stefan Aufenangner von der Universität Mainz, zuständig für Erziehungswissenschaft und Medienpädagogik; sowie Paul Dalg von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK). Dalgs Arbeitgeber versieht Computerspiele mit Altersempfehlungen – ab null, sechs, zwölf, sechzehn oder achtzehn Jahren. Das richtet sich nach dem Realitätsgrad, der Gewaltdarstellung und den verhandelten Themen. Schlachten in einem Fantasy- Setting bewertet die USK weniger streng als eine Simulation des Syrien-Kriegs. Manche Titel sind für den deutschen Markt zu gewaltverherrlichend und werden indiziert – sie dürfen nicht verkauft und nicht beworben werden.

Mehr als 45 Prozent der 2015 von der USK überprüften Games (insgesamt 1828) erhielten eine Freigabe ab zwölf oder darunter. Der Aufkleber auf der Verpackung orientiert sich am Jugendschutzgesetz, Eltern können Kindern trotzdem erlauben, für sie nicht empfohlene Titel zu zocken. „Aber das trifft auf jedes andere Medium zu. Auf Bücher, auf Fernsehen, auf Filme“, sagt Dalg. „Geben Sie dem Medium eine Chance. Sie würden nicht sagen: Film ist schlecht. Sondern: Na ja, kommt drauf an, welcher Film.“

Dieser Vergleich lässt sich weiterdrehen. Denn Gewalt ist nicht gleich Gewalt. Ob Spieler per Knopfdruck Gegner niedermähen oder ob der Titel eine Geschichte erzählt, in der es um Gewalt geht, ist ein Unterschied.

Bei dem einen wird der Nutzer aktiv, ballert mit Fingerzucken Gegnern in den Kopf – und wird bisweilen fürs Morden mit Fortschritt oder Spielsieg belohnt. Im anderen Fall liegt die Entscheidung, eine Geschichte über Krieg und Tod zu erzählen, in den Händen der Entwickler. Diese kann bisweilen kritisch mit dem Thema umgehen. „Das spielt im Gremium ebenfalls eine wichtige Rolle“, sagt Dalg. Denn: Bei der aktiven Anwendung vermuten die Experten einen höheren Gewöhnungseffekt an gewalttätige Konfliktlösungsmuster als beim Anschauen. Auch wichtig: Mit welcher Legitimation wendet der Spieler Gewalt an – und gegen wen?

Beate Kremser wünscht sich in diesem Zusammenhang, Kindern eine vernünftigen Umgang mit digitalen Inhalten beizubringen. Eltern müssten sich individuell mit dem Thema auseinandersetzen. Denn jedes Kind verträgt Inhalte mehr oder weniger gut im Vergleich zu anderen. Auch eine Möglichkeit: Auf Tablets und dem Fernseher gibt es Jugendschutz-Apps, die Inhalte bei Bedarf sperren.

„Das Problem“, verdeutlicht Aufenanger, „liegt nicht am Medium, sondern an unserem Umgang damit.“ Es gilt als bewiesen, dass Amokläufer aus problematischen Verhältnissen stammen – gemobbt werden, keinen oder einen schlechten Familienzusammenhalt haben. Computerspiele erlauben zwar Weltflucht, erlauben Allmachtsfantasien. Der Transfer vom Bildschirm auf die Straße liege trotzdem nicht allein an den Games. „Gewalttätige Spiele sollten verboten werden. Aber noch viel dringender sollten wir uns über unsere Gesellschaft Gedanken machen“, sagt der Uni-Professor. „Wir brauchen Zeit, um das Medium verstehen zu lernen. Diese Zeit nehmen wir uns nicht und verfallen stattdessen in Panik. Das ist nicht die Lösung.“