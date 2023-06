Obduktion nach Gewalttat bei Fußballturnier: 15-Jähriger starb durch „stumpfe Schläge“ auf den Kopf

Von: Timur Tinç

Im Fall des 15-jährigen Paul aus Berlin, der nach einem Angriff auf einem Frankfurter Bolzplatz gestorben ist, liegen erste Obduktionsergebnisse vor.

Frankfurt – Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat am Dienstag (6. Juni) auf Anfrage das vorläufige Obduktionsergebnis zum 15-jährigen Paul mitgeteilt, der nach einem Fußballturnier am Pfingstwochenende verstorben ist. Laut Sprecherin Nadja Niesen waren „stumpfe Schläge auf die linke Seite des Kopfes“ verantwortlich für den Tod des Jugendlichen vom JFC Berlin. Ein 16-jähriger Fußballer aus der Jugendakademie des FC Metz sitzt wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft.

Nach dem Turnierspiel zwischen dem JFC Berlin und des FC Metz beim sogenannten Germany Cup auf dem Sportplatz von Viktoria Preußen im Frankfurter Stadtteil Enkheim, ist es am Sonntag (28. Mai) noch aus ungeklärter Ursache zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Jugendlichen gekommen. Im Haftbefehl heißt es, dass der 16-Jährige dem 15-Jährigen „hinterrücks“ einen Schlag auf den Kopf versetzt haben soll.

Auf dem Sportplatz von Viktoria Preußen kam es zur Tragödie. © Christoph Boeckheler

Gewalttat bei Fußballturnier in Frankfurt: „Das ist eine Tragödie“

Im vorläufigen Obduktionsbericht ist nun von Schlägen in der Mehrzahl die Sprache. Der 15-Jährige wurde bewusstlos und musste noch auf dem Feld reanimiert werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo schwere Hirnverletzungen festgestellt wurden. Am Dienstag (30. Mai) wurde er für hirntot erklärt. Am Tag darauf wurden die Maschinen abgestellt, die ihn noch am Leben hielten.

Der Fall hat bundesweit große Betroffenheit ausgelöst. Beim Finale des DFB-Pokals zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gab es vergangenen Samstag (3. Juni) eine Schweigeminute. „Das ist eine Tragödie, und ich finde es gut, dass sich der DFB dazu entschlossen hat, vor dem Spiel eine Schweigeminute einzulegen und dazu aufruft, sich gegen Gewalt einzusetzen“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Halbzeitpause dem Pay-TV-Sender Sky. Auf ganz vielen Sportplätzen in der Republik wurde Paul am vergangenen Wochenende in ähnlicher Weise gedacht. (Timur Tinç)