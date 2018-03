Göttlich, die Nannini

Ikone des italienischen Poprocks

+ © Rothschild Null Rost an der Stimme und auf der Höhe der Zeit – mit alten und neuen Hits: Gianna Nannini © Rothschild

Frankfurt - „Gott ist eine Frau“ steht auf einem Fan-T-Shirt, das es am Merchandise-Stand in der Alten Oper zu kaufen gibt. Wie passend: Gianna Nannini, selbst eine Art Göttin des italienischen Poprocks, gibt sich am Samstagabend in Frankfurt die Ehre. Von Lisa Berins