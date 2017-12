Großaufgebot sorgt für Sicherheit an Silvester

Frankfurt - Eine feuerwerksfreie Sicherheitszone mit Einlasskontrollen am Main, Betonsperren und über 600 Einsatzkräfte: Die Stadt Frankfurt und die Polizei haben heute ihr Konzept für Silvester vorgestellt.

So wird es wie im Vorjahr wieder eine Sicherheitszone am Main geben, für die insgesamt 500 Meter Bauzaun und 400 Tonnen Betonelemente eingesetzt werden. Ein sogenannter Powermoon soll den Brückenkopf am Eisernen Steg zusätzlich ausleuchten. „Eine hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben“, sagte Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU). Trotzdem würden Stadt und Land alles tun, damit der Silvesterabend friedlich verlaufe.

So gebe es wieder vier Zugangsstellen, über die bis zu 30.000 Menschen kontrolliert an den Main gelangen und dort feiern können, sagte Polizeivizepräsident Walter Seubert. Insgesamt sechs Anlaufstellen für Bürger habe die Polizei im Stadtgebiet für Anzeigen und Hinweise eingerichtet. Zwei mobile Videoanlagen am Eisernen Steg und am Römerberg sollen zusätzlich für Sicherheit sorgen. Außerdem seien auch einige Polizisten mit einer Bodycam ausgestattet.

„Wir glauben, dass wir gut aufgestellt sind“, sagte Seubert. Rucksäcke, große Taschen und Feuerwerkskörper sind verboten. Wer dennoch Feuerwerkskörper mit an den Main nimmt, muss damit rechnen, dass diese beschlagnahmt werden. „Trotzdem können Sie fröhlich feiern und das Feuerwerk mit Blick auf die Skyline genießen“, sagte Frank. Die Untermainbrücke, die Alte Brücke und das südliche Mainufer werden bereits ab Samstagmorgen (30. Dezember) für den Verkehr gesperrt und gegen Durchbrüche von Fahrzeugen gesichert. Busse sollen die Brücken allerdings noch bis 21 Uhr am Silvesterabend passieren können.

An Silvester 2016/17 war erstmals eine Sicherheitszone um den Eisernen Steg am Main eingerichtet worden, wo zahlreiche Frankfurter das neue Jahr begrüßen. Die Stadt hatte mit dem verschärften Sicherheitskonzept auf – vor allem sexuelle – Übergriffe im Vorjahr reagiert, zu denen es in Köln gekommen war, aber auch in Frankfurt. Betonsperren sicherten Straßenzufahrten in das Gebiet ab, um Anschläge mit einem Lastwagen wie auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zu verhindern. (dpa)