Große Firmen halten sich zurück

Hanau – Zurückhaltung beim Thema Ausbildung erwartet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern in den großen Unternehmen.

Doch will man gegensteuern: „Unser Ziel ist es, einen noch höheren Anteil der Schulabgänger für die berufliche Bildung zu gewinnen“, sagt Miriam Fuchs, Chefin Berufliche Bildung der IHK.

Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die Lehrstellensituation in der Region 2020 entwickeln?

Aller Voraussicht nach im Mittelstand gut. Bei den großen Unternehmen könnte es aber zu einer Zurückhaltung kommen. Die IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern geht unter dem Strich von einer Fortsetzung der soliden Lage am Ausbildungsstellenmarkt aus: Im vergangenen Jahr 2019 hat die IHK 1 427 Neuverträge verzeichnen können. Das war ein Top-Wert. Darüber freue ich mich sehr, spiegelt sich darin doch das konstant große Engagement der Mitgliedsunternehmen der IHK wider. Keine Frage: Die berufliche Ausbildung wird als sehr wichtig von den Unternehmen in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis angesehen.

Gibt es auch Probleme?

Das Gesamtbild weist aber noch eine weitere Facette auf: Wenn so nachhaltig in die Ausbildung investiert wird wie bei uns, dann lässt sich daraus ableiten, dass die Unternehmen dem Wirtschaftsstandort ein großes Zukunftspotenzial zubilligen. Sonst würden sie ja nicht so intensiv ausbilden.

Es gibt aber auch zwei Wermutstropfen: Bitter ist nicht nur, dass die bis vor kurzem sehr gute wirtschaftliche Lage in letzter Zeit schwieriger wird. Schlechtere Aussichten sind, so die Erfahrung, nicht gut, um mehr Auszubildende einzustellen. Unternehmer sind Kaufleute und handeln vorsichtig. Und da ist noch die demografische Entwicklung.

Werden die Arbeitgeber trotzdem in Zukunft mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen?

Davon ist auszugehen. Der Grund ist simpel: Weil der demografische Wandel kräftig zuschlagen wird und in den nächsten Jahren viele erfahrene Mitarbeiter in den Unternehmen ersetzt werden müssen, werden die Unternehmen der Ausbildung weiterhin einen sehr hohen Stellenwert beimessen. Zum Hintergrund: Aus diesem Grund ist die Zahl der Ausbildungsplatzangebote im vergangenen Jahr noch einmal um 6,4 Prozent kräftig gestiegen.

Gibt es in diesem Bereich auch Probleme?

Es gibt an dieser Stelle natürlich auch eine Schattenseite: Im vergangenen Jahr konnten 128 Lehrstellen nicht besetzt werden. Das waren zwar 57 weniger als im Vorjahr, aber es waren unter dem Strich 128 vertane Chancen. Das bereitet uns Sorgen, aber wir handeln auch zielgerichtet, um die Zahl der nicht genutzten Möglichkeiten zu begrenzen.

Wie sehen die Chancen für junge Leute aus?

In den gewerblich-technischen Berufen, etwa bei den Industriemechanikern, können motivierte Schülerinnen und Schüler nicht nur eine erstklassige Ausbildung erfahren, sie verdienen später auch in vielen Fällen mehr als Akademiker. Spannend sind auch viele kaufmännische Berufe, ich denke da zum Beispiel an den neuen Beruf „Kaufmann/frau für E-Commerce“. Das sind nur zwei der rund einhundert Ausbildungsberufe, welche im Main-Kinzig-Kreis von den IHK-Betrieben angeboten werden. Darunter befinden sich viele echte Perlen, die sich hervorragend dazu eignen, eine Karriere aufzubauen.

Unser IHK-Ziel ist es, einen noch höheren Anteil der Schulabgänger für die berufliche Bildung zu gewinnen. Dazu ist es notwendig, das Bewusstsein in der gesamten Gesellschaft dafür zu stärken, dass über eine duale Ausbildung nicht nur der Einstieg in die Arbeitswelt sehr gut gelingt, sondern dass sich über diesen Weg vielfältige Karriere- und Entwicklungsperspektiven eröffnen.

Die IHK hilft gemeinsam mit Partnern wie der Agentur für Arbeit, dem Kommunalen Center für Arbeit oder den Kreishandwerkerschaften durch viele Angebote. Projekte wie „Unternehmer in die Schulen“ erreichen viele Schüler. Unsere Eltern-Workshops werden angenommen. Die Workshop-Angebote der IHK für Betriebe zum Thema „Azubimarketing“ treffen auf eine hohe Nachfrage. Nicht zuletzt wird die Hanauer Berufsmesse am 29. Februar im Congress Park Hanau erneut zeigen, dass auf dem Ausbildungsmarkt derzeit beste Chancen bestehen.

Welchen Schulabschluss braucht man für welche Ausbildung?

Grundsätzlich gibt es keine rechtliche Vorgabe, welcher Schulabschluss für einen bestimmten Beruf erforderlich ist. Selbst Schulabbrecher haben im Main-Kinzig-Kreis schon eine Ausbildung durchlaufen. Welcher Schulabschluss ist in der Regel von den Unternehmen gewünscht? Da haben sich Tendenzen abgebildet, die von dem jeweiligen Berufsbild abhängig sind. Ein künftiger IT-Spezialist sollte zum Beispiel Englisch können und fit im Umgang mit Computern sein. Wichtig ist, dass der Schulabschluss von den Unternehmen keinesfalls als einziges Auswahlkriterium herangezogen wird.

Wann ist der Bewerbungsschluss für Lehrstellen?

Viele Unternehmen beginnen ihren Einstellungsprozess rund ein Jahr vor Ausbildungsbeginn, sodass spätestens nach den Sommerferien die ersten Bewerbungen für 2021 versandt werden sollten.

Viele sehr begehrte Plätze mit Ausbildungsstart 2020 sind dementsprechend bereits besetzt, aber bei Weitem natürlich nicht alle. Unter www.ihk-lehrstellenboerse.de lassen sich noch zahlreiche Ausbildungsplatzangebote finden.

Was machen junge Leute, die bei ihrer Wunschausbildung keine Stelle finden?

Über 170 Berufe lassen sich in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis erlernen – einschließlich Handwerk und Öffentlichem Dienst. Da ist mit Sicherheit für jeden etwas Passendes dabei. Einen perfekten Einblick in die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis erhalten Schüler ab dem achten Schuljahr und ihre Eltern am Samstag, dem 29. Februar, auf der Hanauer Berufsmesse im Congress Park Hanau.

