Mit mehr als vier Promille von Polizei aufgegriffen

Frankfurt - Mit mehr als vier Promille greift die Polizei am Wochenende einen 33-Jährigen am Hauptbahnhof Frankfurt auf. Bereits am Freitag geht eine Obdachlose auf einen Techniker der Deutschen Bahn los.

Gegen Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag wird der 33-jährige Obdachlose hilflos am Hauptbahnhof Frankfurt aufgefunden. Laut Polizei war er nicht mehr in der Lage, eigenständig zu gehen - die Beamten mussten ihn stützen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 4,46 Promille. Der Mann musste in den Zellen der Bundespolizei ausnüchtern.

Obdachlose greift Techniker an

Schon am Freitag wird gegen 12 Uhr ein Techniker der Deutschen Bahn in der Haupthalle des Hauptbahnhofs von einer 32-jährigen Obdachlosen attackiert. Der Mann war laut Polizei gerade damit beschäftigt, einen Fahrkartenautomaten zu reparieren. Bei dem Angriff durch die Frau wurde der Techniker durch Kratzwunden am Hals und Handgelenk verletzt. Die Bundespolizei nahm die 32-jährige Täterin schließlich fest. Die Beamten haben außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (jo)

