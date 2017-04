Hehlerei und Drogenhandel: Polizei verhaftet 29-Jährigen

Frankfurt - Ein 29-jähriger Mann wollte offenbar gestohlene Räder und Elektroartikel über das Internet verkaufen.

Dabei geriet er nach Angaben der Polizei in Frankfurt ins Visier der Beamten, die nach einem richterlichen Beschluss seine Ein-Zimmer-Wohnung im Morgengrauen durchsuchten. In der Wohnung im Stadtteil Frankfurter Berg seien unter anderem ein hochwertiges Mountainbike, mehrere Mobiltelefone, ein Tablet und schließlich auch noch 16 Kilogramm Haschisch entdeckt worden - in kleinen Portionen aufgeteilt. Der Zugriff sei bereits am Ostermontag geschehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der polizeibekannte Täter sei nun nicht nur wegen Hehlerei angezeigt worden, sondern auch wegen Drogenhandels. (dpa)

