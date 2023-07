Ferien in Sicht: Frankfurter Flughafen rüstet sich für den Ansturm

Von: Jutta Rippegather

Die Fraport rechnet mit rund 200 000 Fluggästen am ersten Ferienwochenende am Frankfurter Flughafen. © AFP

Fraport setzt auf gut vorbereitete Gäste und verbesserte Betriebsabläufe. Die Sommerferien beginnen nicht nur in Hessen.

Frankfurt - Der Flughafen Frankfurt nähert sich weiter seiner ehemaligen Größe an: Mehr als 200 000 Fluggäste erwartet der Airport für das erste Ferienwochenende in Hessen. Denn auch in angrenzenden Bundesländern beginnen am 21. Juli die Sommerferien. Der aktuelle Flugplan sehe Direktflüge zu 292 möglichen Zielen in 92 Ländern weltweit vor, teilt Flughafenbetreiberin Fraport mit. Im Vergleich zum Vorjahr rechnet sie mit einem Verkehrsanstieg von 15 bis 25 Prozent.

Ansturm am Flughafen Frankfurt: 200 000-Marke geknackt

Erstmals nach Ausbruch der Pandemie hat der Flughafen die 200 000-Marke geknackt - bereits im Juni und damit noch vor Beginn der Sommerreisewelle; an drei Tagen, wie das Unternehmen in seiner Monatsbilanz mitteilte. Demnach hatten im Juni rund 5,6 Millionen Fluggäste den Flughafen genutzt - eine Steigerung um 11,3 Prozent im Vergleich zum Juni 2022. Das Maximum waren im vergangenen Jahr 180 000 Reisende am Tag - diese Zahl war fünfmal erreicht worden.

Insgesamt lag der Monatswert in diesem Juni noch 15,6 Prozent unter dem des Jahres 2019. Weiterhin rückläufig ist das Cargoaufkommen. Mit 160 047 Tonnen lag es im Juni um 4,6 Prozent unter dem Vergleichsmonat 2022. Verantwortlich sei „die gesamtwirtschaftliche Abkühlung“, heißt es in der Bilanz. Und es wurde wieder etwas lauter am Himmel: Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 8,4 Prozent auf 38 885 Starts und Landungen.

Auch Service am Flughafen Frankfurt soll sich verbessern

Beim Service zeigt sich Vorstandschef Stefan Schulte zuversichtlich, dass die Probleme des vergangenen Jahres behoben sind. Damals war es zu langen Wartezeiten gekommen, Koffer gingen verloren. „Der im Großen und Ganzen ordentliche Betriebsablauf in der ersten Jahreshälfte stimmt uns für Frankfurt vorsichtig optimistisch“, sagte Schulte. „Die zahlreich eingeleiteten Maßnahmen greifen.“ Zugleich rief er dazu auf, mit einer guten Reisevorbereitung und frühzeitiger Anreise zum Flughafen mitzuhelfen; empfohlen sind 2,5 Stunden vor dem Boarding, mit Handgepäck reichen zwei Stunden.

Aber was bedeutet gute Vorbereitung? Auf Menge und Gewicht des Gepäcks achten, sich beim Handgepäck auf das Nötigste beschränken und möglichst nur eine Tasche pro Person. Für Flüssigkeiten gilt weiterhin: Einzelgefäße dürfen nicht mehr als 100 Milliliter beinhalten, verpackt in einem wieder verschließbaren, durchsichtigen Plastikbeutel mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter. Babynahrung und flüssige Medikamente dürfen Reisende zusätzlich mitführen. Es besteht auch die Möglichkeit, online ein individuelles Zeitfenster an der Sicherheitskontrolle zu buchen über den kostenlosen Service FRA Smartway.

Personalmangel macht Flughafen Frankfurt weiter zu schaffen

Knackpunkt bleibt allerdings der Mangel an Personal. Die nach der großen Entlassungswelle gerissenen Löcher sind schwer zu schließen. „Wir stellen nach wie vor Personal für die Flugzeug- und Gepäckabfertigung ein und sorgen dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen notwendige Qualifizierungen für ihren Arbeitseinsatz zügig absolvieren“, sagte Alexander Laukenmann, Geschäftsbereichsleiter Aviation der Fraport.

Die Prozesse würden gemeinsam mit den Airlines laufend optimiert. Neue Technologien wie die automatischen Gepäckabgabeschalter und CT-Scanner an den Sicherheitskontrollen sollen die Abläufe zusätzlich beschleunigen.