Frontalzusammenstoß zwischen Wehrheim und Neu-Ansprach: Drei Schwerverletzte

Schwerer Unfall auf der Landstraße zwischen Neu-Anspach und Wehrheim. Drei Menschen schwer verletzt, L3041 in beide Richtungen gesperrt.

Wehrheim - Zu einem schweren Unfall kam es auf der Landstraße zwischen Wehrheim und Neu-Anspach ganz in der Nähe des Hessenparks. Zwei Fahrzeuge waren dort frontal zusammengestoßen. Mehrere Menschen wurden verletzt. zunächst war unklar, ob die Feuerwehr eine Frau aus einem einklemmten Fahrzeug befreien kann.

Gegen 15.45 Uhr am Freitagnachmittag (20.12.2019) kam es zu einem schweren Unfall auf der L3041 zwischen Wehrheim und Neu-Anspach bei dem drei Menschen schwer verletzt worden sind. Ein SUV und ein Kleintransporter sind auf gerader Strecke frontal zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der SUV ins benachbarte Feld geschleudert. Die Fahrerin des Wagens wurde dabei eingeklemmt. Ihr Mitfahrer und der Fahrer des Transporter konnten sich selbst befreien.

Schwerer Unfall auf der L3041 bei Neu-Anspach

Die verletzte Frau musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus dem SUV befreit werden. "Erst nach Absprache mit dem Notarzt haben wir die Person aus dem Auto befreit", sagt der stellvertretende Gemeinde-Brandinspektor auf Anfrage. Denn es war zunächst unklar, ob dies aus medizinischer Sicht möglich ist. Die drei Beteiligten erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und mussten in mehrere Kliniken gebracht werden. Aktuell ist die Landstraße zwischen Neu-Anspach und Wehrheim in beide Richtungen voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauern noch an.

Unfall bei Neu-Anspach: Drei Menschen schwer verletzt

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar.

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018.

Weniger Unfalltote 2019

Die meisten Verkehrstoten gab es in diesem Jahr in östlichen Bundesländern. In Sachsen-Anhalt kamen 29 Menschen um, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern jeweils 27. Am besten stehen im Bundeslandvergleich die drei Stadtstaaten dar. In Hessen kamen in diesem Jahr bisher 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018.

Von Sven-Sebastian Sajak