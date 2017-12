Hinterhältiger Überfall nach Veranstaltung in Festhalle

Frankfurt - Nach einem Raubüberfall ermittelt die Polizei. Eine 33 Jahre alte Frau wird nach einer Veranstaltung in der Festhalle von einem Unbekannten überrumpelt.

Eine Frau wurde laut Polizei am Donnerstagabend (21. Dezember) an der Friedrich-Ebert-Anlage von hinten angegriffen und ausgeraubt. Die Beamten informierten erst heute über den Überfall. Gegen 23:15 Uhr machte sich die 33-jährige Dame aus Bockenheim nach einer Veranstaltung in der Festhalle auf den Weg nach Hause, als sie plötzlich heimtückisch von hinten überfallen wurde. Ein kräftiger Stoß traf sie im Rücken, wodurch sie zu Boden stürzte und ihre Handtasche verlor. Der mutmaßliche Straßenräuber schnappte sich daraufhin die schwarze Tasche und flüchtete Richtung Hauptbahnhof.

Bei dem Täter soll sich um einen Mann mit dunkler Hautfarbe und Teint handeln. Er soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein, dunkle schwarze Haare haben und mit einem schwarzem Kapuzenpullover und einer hellen Hose bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 069/755-53111 zu melden. (dr)

Spektakuläre und kuriose Raubüberfälle Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa