Hip-Hop-Onkels aus dem Orbit

Gut gelaunt auf „Captain Fantastic“-Tour: Smudo, Thomas D, And.Ypsilon und Michi Beck (v.l.) von den Fanta Vier performen am Donnerstag in der Frankfurter Festhalle Songs der neuen Platte und alte Hits wie „Die Da?!“. Foto: Rothschild

Silversurfer sind Senioren, die sich im Internet herumtreiben. Für Alt-Hip-Hopper im Musikbusiness gibt es keine eigene Begrifflichkeit.

Wir sollten uns aber schnellstens Gedanken darüber machen, denn das Konzert der Fantastischen Vier in der Frankfurter Festhalle hat gezeigt, dass wir mit dieser Spezies durchaus in einigen Jährchen zu rechnen haben.

VON LISA BERINS

Frankfurt – Ein neues Universum eröffnet sich dem Publikum in der Frankfurter Festhalle: ein Interstellar-Panorama auf den Bühnenleinwänden, vor dem vier schwarz gekleidete Männer in sich gekehrt oder angespannt, jedenfalls regungslos, dastehen. Bedeutungsschwerer Soundtrack dröhnt in die dunkle Masse (die Halle ist bis hinten voll mit Zuschauern), und dann springt einer in den hellen Scheinwerferstrahl: Thomas D. windet sich im Lichtkegel, verknotet die Beine und auch die Wörter, die sich aus seinem Mund spulen wie ein endloser, sich verwickelnder Orbit-Kaugummi.

Die da auf der Bühne stehen, sind natürlich nicht mehr die Jüngsten, sondern mittlerweile eher Hip-Hop-Onkels – Best Ager könnte man auch sagen, immerhin mit 30 Jahren Musikgeschäft auf dem Buckel. Im vergangenen Jahr ist ihr zehntes Studioalbum „Captain Fantastic“ rausgekommen, und jetzt sind sie auf gleichnamiger Tournee. Ein bisschen haben die Stuttgarter Smudo, Thomas D., Michi Beck und And.Y, von denen die meisten nicht mehr in der Heimatstadt wohnen, an ihrem Sound gedreht: Ein Funke angesagter Trap-Beat mit Auto-Tune-Stimme kommt durch, aber vor allem ist da dieser gediegene und dennoch aufgemotzte 80er-Jahre-Hip-Hop-Sound. Oldschool remastered könnte man’s nennen.

Die Um-die-Fünfziger stehen wie eine Run-D.M.C.-Hommage in weißen Adidas-Sportschuhen und mit angedeuteten Baggy Pants vor ihren 12 000 Fans und machen ein bisschen auf „Intergalactic“-Beastie Boys. Interessant ist das – die Menge kommt aber erst richtig beim dritten Track in die Spur: Zum 1995-er „Was geht“ beginnt das Kopfnicken und Springen. Die Hip-Hop-Fans wippen mit den Armen in der Luft, als tätschelten sie einem Riesenhund den Kopf. Besonders gut ist die Stimmung an diesem Abend bei den älteren Songs. Obwohl, auch die neueren haben es in sich.

Da dreschen Schlagzeuger den Takt in die Galaxis, da fummelt And.Y geschickt ein paar funkige Sequenzen oder andere Retro-Samples mit ein – sogar trashigen 90er-Jahre-Techno hat er im Koffer. „Endzeitstimmung“ kommt aus einer Ecke des Alls gewummert. Ein Track vom neuen Album, der in den Medien für sein politisches Statement gelobt wird – und tatsächlich einen ziemlichen Partybeat hat. „Es wär’ ‘ne wunderschöne Welt ohne Religion“, rappt Michi Beck. „Geht mir weg mit eurem Stolz auf die eigne Nation/Ihr seid nicht das Volk, ihr seid Vollidioten/Keiner will, dass seine Welt aus dem Gleichgewicht kommt.“ Wut über aufflammenden Populismus und über „die Verrohung der Debattenkultur“ haben die Fantas darin zum Ausdruck gebracht, wie sie in Interviews erzählen. Noch mehr eindeutige Botschaften werden in Frankfurt vom Mutterschiff des Deutsch-Hip-Hop ausgesendet: Nicht spalten, keine AfD wählen, „macht das nicht, das ist ein Fehler“, beschwört Smudo, gebürtiger Offenbacher, die Fans.

Musikalisch und stimmungsmäßig hat der Abend einiges zu bieten: eingängige Beats, viel Jacob-Grimm-Preis-gekröntes Gereime, aber auch bedächtigere und jazzige Parts wie bei „Tag am Meer“ oder „Pipis und Popos“, herzblutgetränkte Rap-Soli von Thomas D., slapstickartige Hampeltanzeinlagen – alles drin. Sogar der 1992er Debüthit „Die Da?!“ ist dabei – performt im typischen Tanzstil, bei dem es so aussieht, als versuche man, stehend die eigenen Knie zu küssen. „MFG“, „Sie ist weg“, „Einfach sein“, „Zusammen“, in der Zugabe „Troy“ ist dabei. „Populär“ fehlt vielleicht und „Dicker Pulli“.

Außerdem schade: Die Feature-Partner, zum Beispiel Clueso, werden auf der Leinwand ins Bühnengeschehen gebeamt. Zum 30. hätte es doch vielleicht auch ein Liveständchen sein können? Aber sei’s drum, dafür ist sicher noch Zeit zum 40., 50., ... Ansonsten: keine schlechte Show der Beinahe-Silver-Hopper. Im September sind sie auf einem Kreuzfahrtschiff in der Nordsee zu erleben – vielleicht ist das dann Arbeit am altersgerechten Image?