Hygiene-Mängel: Bar im Bahnhofsgebiet geschlossen

Frankfurt - Die Polizei kontrolliert im Rahmen der BAO Bahnhofsgebiet weiterhin viele Personen in den Schwerpunktbereichen. In Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei werden immer wieder auch Gaststätten einer Kontrolle unterzogen.

Bei den aktuellen Kontrollen fiel vor allem eine Bar auf, die bereits vor einer Woche wegen eklatanter Hygienemängel von der Stadtpolizei entsprechende Auflagen und Fristen zur Beseitigung dieser Mängel erhielt. Die Betreiberin hielt sich jedoch nicht an die Vorgaben, so dass die Bar, in der sich vorwiegend viele aus Eritrea und Somalia stammende Personen aufhalten, im Rahmen der gestrigen Nachkontrollen schließlich von der Stadtpolizei zwangsweise geschlossen werden musste. Darüber hinaus konnten die Beamten auch Betäubungsmittel (geringe Mengen Marihuana) versteckt in dem Lokal auffinden.

Allein in der vergangenen Woche stellte die Polizei im Zuge sämtlicher Kontrollen Rauschgift in nicht geringen Mengen sicher - darunter insgesamt rund 500 Gramm Haschisch, 145 Gramm Marihuana und 20 Gramm Kokain. Darüber hinaus wurden auch Crack, Heroin und Amphetamine in kleinen Mengen beschlagnahmt. (jo)

