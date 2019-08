Umweltschützer wollen IAA in Frankfurt blockieren

Massive Proteste erwartet

+ © picture alliance / Frank Rumpenh Die IAA: bei der Zukunft des Automobils gehen die Vorstellungen von Herstellern und Umweltverbänden weit auseinander. © picture alliance / Frank Rumpenh

Die Internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt zieht viele Besucher an. Umweltschützer planen Aktionen am Besucherwochenende. Auf die Veranstalter kommen massive Proteste zu.