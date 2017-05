Nach Keim-Fund bleibt Intensivstation weiter geschlossen

Frankfurt - Auch wenn keine weiteren Erreger gefunden wurden: Die Intensivstation der Frankfurter Uni-Klinik bleibt nach dem Fund eines multiresistenten Keims vorerst weiter geschlossen.

Weitere Erreger des Typs Klebsiella pneumoniae 4-MRGN sind nicht gefunden worden, teilte das Klinikum am Donnerstag mit. Die betroffenen Abteilungen werden dennoch vorerst nicht wieder geöffnet. Als Grund wird das Ergebnis einer Überprüfung durch externe Experten genannt. Unter anderem war der Direktor der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, Prof. Martin Exner, vor Ort. Er will zusammen mit der Klinikleitung und dem Frankfurter Gesundheitsamt am Mittag über die aktuelle Lage informieren. Der für immungeschwächte lebensgefährliche Keim war bei fünf Patienten nachgewiesen worden.(dpa)

