70 Jahre Rémond Theater: Schöne Kunst am Bärengehege

Kultureller Mosaikstein in Frankfurt

+ © Helmut Seuffert (2) Die Fassade des Rémond Theaters. © Helmut Seuffert (2)

Frankfurt - Im Gehege gegenüber faulenzen Löwen, auf der Bühne brüllen Schauspieler: Das Fritz Rémond Theater am Zoo feiert dieses Jahr seinen 70. Von Eva-Maria Lill

Der heutige Intendant Claus Helmer blickt zurück: Wie aus dem Traum seines väterlichen Freundes ein Ort für gefälliges Geschichtenerzählen wurde. Claus Helmer ist ein ehrlicher Mann. Normalerweise. Im Februar 1995 wird er innerhalb weniger Minuten zum Lügner. „So schnell ist mir das noch nie passiert“, sagt er. Ausgerechnet im Urlaub auf den Malediven. „Ich hatte meiner Frau versprochen, beruflich kürzer zu treten“, erinnert sich der heute 72-Jährige. Schon damals schuftet Helmer als Schauspieler, als Regisseur – und seit 1971 als Intendant der Frankfurter Komödie.

Dann klingelt das Telefon. „Der Hotelboy sagt: ,It’s the Lord Mayor of Frankfurt’.“ Helmer bekommt Angst. „Es ist fünf nach zwölf“, begrüßt der damalige Oberbürgermeister Andreas von Schoeler den Theatermann. Und: „Es brennt.“ „Na dann rufen Sie die Versicherung“, erwidert Helmer. „Nein, nein“, sagt der OB. „Es geht um das Rémond. Es ist pleite. Wollen Sie’s nicht übernehmen?“ Drei Meter Papier schießen aus dem Fax, voll mit den dunkelroten Zahlen des Zootheaters. 2,3 Millionen Mark Schulden. „Aber ich konnte nicht ablehnen“, erklärt Helmer. „Rémond war mein väterlicher Freund. Ich wollte sein Erbe retten.“

1995 ist das Rémond Theater schon 48 Jahre alt und blickt auf eine lebhafte Geschichte zurück. Los ging’s 1947. Eigentlich inszeniert der gebürtige Karlsruher Fritz Rémond gerade in Bad Tölz, als ein Freund an ihn herantritt: der damalige Direktor des Frankfurter Zoos, Bernhard Grzimek. Es wäre toll, im Gesellschaftshaus ein Theater unterzubringen. Gesagt, getan. Der Regisseur gründet das weltweit einzige Schauspielhaus in einem Tiergarten und nennt es „Kleines Theater am Zoo“. Am 4. Januar 1947 hebt sich der Vorhang. Das Premierenstück: „Rausch“ von August Strindberg. Rémond führt vor allem Titel von Autoren auf, die während der Nazi-Zeit verboten waren. Auch Werke von George Bernhard Shaw, Arthur Schnitzler und Henrik Johan Ibsen stehen auf dem Spielplan.

Die Kultur hat Nachholbedarf, nach dem Krieg liegen nicht nur Häuser in Trümmern. Trotz Ambitionen ist es ein schwerer Weg für Rémond. 1948 schreibt ein Redakteur im „Telegraf der Woche“ über das Theater: „Ehe man zur Garderobe kommt, hat man Gelegenheit genug, Schuhe und Mäntel an Baugerüsten und Kieskübeln kalkweis einzustauben. Im Raum mit den 290 Plätzen riecht es nach Mörtel, der frisch die Löcher in den Wänden füllt.“ Trotz dieser Bedingungen schaffte es Rémond, namenhafte Darsteller an sein Haus zu locken, darunter Inge Meysel, Heinz Rühmann und Curd Jürgens. Auch Hans-Joachim „Kuli“ Kulenkampff beginnt seine Karriere am Zootheater.

Claus Helmer steht das erste Mal 1965 dort auf der Bühne, in der Tragödie „Telemachus Clay“ von Lewis John Carlino. Er und der Theaterchef verstehen sich blendend, Helmer wird zum Dauergast. Als Rémond 1976 stirbt, wird das Haus ihm zu Ehren umbenannt und sein Weggefährte und Bühnenbildner Lothar Baumgarten übernimmt die Leitung. 1985 folgt dessen Sohn Egon. Wieso sich die Bühne in dieser Zeit mit 2,3 Millionen Mark verschuldet, weiß Helmer nicht. „Theater ist kein Bestandsbetrieb“, sagt der Intendant. „Da muss man Stücke spielen und Schauspieler holen, die gern gesehen werden.“ Schon Rémond brachte viele Komödien auf die Bühne, um das Haus zu finanzieren. In dieser Tradition arbeitet seit 1995 auch Intendant Helmer. Etwa sieben Premieren gibt es pro Spielzeit, rund 260 Aufführungen, die Auslastung 2015/2016 bei 342 Sitzplätzen betrug 73 Prozent.

Heute ist das Privattheater schuldenfrei, erhält eine kleine Subvention. „Ich habe aus einem 24-Stunden-Tag einen 48-Stunden-Tag gemacht. Die einzige Person, die ich dabei ausgenutzt habe, bin ich selbst“, erklärt Helmer. Den Vorwurf des reinen Boulevards will er sich nicht gefallen lassen. „Wer nur erzieherisches Theater macht, verliert sein Publikum. Schauspiel soll unterhalten.“

Unterhalten, das bedeutet nicht nur Farce und Technikfeuerwerk wie in der aktuellen Produktion „Chaos auf Schloss Haversham“, sondern auch ernste Themen. Etwa das Stück „Vater“ um einen Alzheimerkranken, das vergangenes Jahr zum Erfolg auf der Rémond-Bühne wurde. Oder moderne Titel wie „Kunst“, von Yasmina Reza. „Aber zum Experimentieren bin ich nicht da“, verdeutlicht Helmer. Wer zu ihm ans Theater kommt, weiß, dass es hier um die Sprache geht. „Deshalb bin ich Schauspieler geworden. Ansonsten hätte ich als Pantomime angefangen. Ich will eine Geschichte erzählen.“ Natürlich stoße er mit seiner Herangehensweise nicht nur auf Liebe. „Wir sind ein Mosaikstein der Frankfurter Kulturlandschaft. Wer das, was er will, bei uns nicht findet, der hat genug Auswahl.“