Jenna Burns spielt und singt die Maria in „West Side Story“

Frankfurt - Mit einem jungen Ensemble gastiert der Musical-Klassiker „West Side Story“ in der Alten Oper. Von Thomas Ungeheuer

Seit der Uraufführung im September 1957 in New York hat das Musical von Jerome Robbins (Idee, Choreografie), Leonard Bernstein (Musik), Arthur Laurents (Buch) und Stephen Sondheim (Liedtexte) nicht an Reiz verloren. In der aktuellen Inszenierung von Joey McKneely spielt Jenna Burns die weibliche Hauptrolle.

Die Mitglieder in Ihrem Ensemble sind sehr jung. Welche Vorteile hat das für Sie?

Jenna Burns: Ich stelle mit Maria ein 16-jähriges Mädchen dar. So muss ich mich in einen Menschen hineinversetzen, der einige Jahre jünger ist als ich und der alles, was ihm neu ist, noch mit großen Augen anschaut. Je älter man wird, umso schwieriger wird es, das Lebensgefühl eines Teenagers in sich wachzurufen. Deshalb hilft es mir, dass so viele junge Darsteller im Ensemble sind.

Wie alt sind die jüngsten?

Die meisten sind Anfang 20. Manche von ihnen haben eine Auszeit von der Schule genommen. Für viele ist es das erste Mal, dass sie eine längere Tournee machen. Es ist aufregend, weil man sehr viel von der Welt sieht. Zudem beschäftigt man sich so lange mit seiner Figur, dass man immer wieder neue Facetten an ihr entdecken kann. Als Schauspieler reift man damit ungemein. Aber es ist auch schwierig, eine Show so lange zu spielen, weil sie bei jeder Aufführung frisch wirken muss. Du darfst nicht in Routine verfallen.

Wie finden Sie es, dass Regisseur Joey McKneely nicht viel modernisiert hat?

Ich habe einige Inszenierungen der West Side Story gesehen, in denen ganz neue und moderne Aspekte eingefügt waren. Aber dem Stück tut das nicht gut. Die Zuschauer denken nicht mehr über die Inhalte der Geschichte nach, sondern über all die coolen Sachen, die in der Inszenierung passieren. Dabei ist die Geschichte gut genug geschrieben, um für sich selbst stehen zu können. Man muss sie nicht in die jetzige Zeit versetzen, um einen besseren Bezug zum Gefühlsleben der Figuren zu bekommen.

Das Stück spielt in einer Zeit, als noch Liebesbriefe geschrieben wurden. Vermissen Sie solche Gesten?

Ja, heute geschieht alles sehr schnell. Solche Briefe werden nicht mehr geschrieben, weil sehr viel Kommunikation über technische Medien läuft. Es frustriert mich, wenn ich beobachte, wie Leute aus meiner Generation mit ihrem Mobiltelefon umgehen. Da geht so vieles an Emotionen verloren. Ich würde mich gern in die Zeit zurückblenden, in der Kommunikation noch von Angesicht zu Angesicht stattfand. Tony und Maria waren wirklich beieinander als sie ihre Liebe füreinander entdeckten. Sie waren sich durch gesprochene Sprache und echte Berührungen nah.

Auf der Bühne sprechen Sie nicht nur. Sie kommunizieren singend. Was ist daran für Sie besonders reizvoll?

Ich habe am College Schauspielklassen besucht und dort eine Menge gelernt. Am meisten konnten mir spezialisierte Lehrer in New York beibringen. Für mich war es immer das Schwierigste einen Song so zu singen, wie es meine Figur in einem Musical erforderte. Als Sängerin habe ich immer ein Lied genau so gesungen, wie ich es selbst als eigenständige Künstlerin interpretieren wollte. Ich habe mir Gedanken über Gesangstechnik gemacht und darüber, wie Gesang klingt. Aber als Musicaldarstellerin ist es wichtig, dass ich in einem Song nicht nur die Gedanken der Figur, die ich spiele, mitteile, sondern auch deren Emotionen greifbar mache. Und ich muss mit meinem Gesang immer auf den einer anderen Figur reagieren. Gesang wird somit zu einem Teil des Schauspiels. Das wird er nicht, wenn man einfach nur ein Lied vorträgt, das nicht im Zusammenhang mit einer Geschichte und einer Figur steht.

Wird Gesangstechnik dann unwichtig?

Nein. Ich hatte eine harte Zeit, in der ich lernen musste, meiner Stimme zu vertrauen. Wenn man dann sicher in seiner Rolle ist, kann es passieren, dass du die Technik vergisst und damit deiner Stimme schadest. Man merkt das nicht sofort, sondern erst später. Der Blick auf die Technik ist also genauso wichtig wie der Blick auf die Figur, die du spielst. Die Balance muss stimmen.

Es schadet, wenn man die Stimme eines anderen imitiert?

Richtig, weil jeder eine eigene Stimme hat. Meine Maria klingt anders, als sämtliche Marias vor mir, weil meine Stimme anders gebaut ist. Verschiedene Lehrer lehren verschiedene Techniken und Stile. Aber es ist klug zu schauen, was das Beste für deine Stimme ist. Weil ihr Klang etwas Spezifisches und Spezielles hat. Deshalb ist es so wichtig, einen Lehrer zu haben, der deine Stimme sehr gut kennt und zum Strahlen bringt.

„West Side Story“ vom 11. bis 22. April in der Alten Oper Frankfurt. Tickets zum Preis von 31,15 bis 81,75 Euro gibt es unter 069/1340400.