„Sieben Gewächshäuser für eine Buttercremetorte?“ Kandidat scheitert krachend an Frankfurt-Frage

Von: Erik Scharf

Eine Frankfurt-Frage wird einem Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ zum Verhängnis. Moderator Günther Jauch ringt mit der Fassung.

Frankfurt/Köln – Klar, vom heimischen Sofa aus lässt sich so manche Frage deutlich einfacher beantworten. In einem vollbesetzten TV-Studio, direkt im Scheinwerferlicht und immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, sich nun bloß nicht vor einem Millionen-Publikum zu blamieren, kann schonmal der Sauerstoff im Gehirn fehlen.

In der langen Geschichte von „Wer wird Millionär“ gab es schon unzählige solcher Situationen. Besonders bitter ist es dann, wenn Kandidaten unnötiges Risiko eingehen. In der Sendung vom Montag (6. März) ist genau das passiert – und hat vermutlich jedem, der sich Frankfurt verbunden fühlt, auf der Couch verrückt werden lassen.

„Wer wird Millionär?“: Ein Denkmal aus sieben Gewächshäusern in Frankfurt

Henrik Volbracht arbeitet als Einkäufer am Berliner Flughafen BER. Eine Besonderheit aus der Frankfurter Küche hat er aber offenbar noch nie auf dem Einkaufszettel gehabt. Bei der Frage „Welche regionale Spezialität ehrt die Stadt Frankfurt mit einem aus sieben Gewächshäusern bestehenden Denkmal?“ kam der Kandidat abermals während der Spielrunde ins Grübeln. Bis zur 4000-Euro-Frage hatte er bereits den Publikumsjoker und den 50:50-Joker verbraten, trieb Moderator Günther Jauch zeitweise in den Wahnsinn. Nun also Kulinarik aus Frankfurt.

Die vier Antwortmöglichkeiten: Äppelwoi, Handkäs mit Musik, Grüne Soße oder Frankfurter Kranz. Der Kandidat ließ schnell durchblicken, dass er die Antwort nicht weiß. Bereits an dieser Stelle dürfte der ein oder andere WWM-Fan in Frankfurt die Fassung verloren haben. Doch immerhin hatte Henrik Vollbracht noch zwei Joker – die er aber zum Entsetzen von Quizmaster Günther Jauch nicht nutzen wollten.

„Wer wird Millionär?“: Kandidat scheiter an Frage zur Grünen Soße

Stattdessen schloss er die Grüne Soße direkt aus („Grüne Soße ist ja keine regionale Spezialität“) und ließ den Frankfurter Kranz einloggen. „Sieben Gewächshäuser für eine Buttercremetorte?“, platze es noch aus Jauch heraus, doch da war es schon zu spät. Statt unter Einsatz eines Jokers zumindest die 4000-Euro-Hürde zu überspringen, fiel der Kandidat auf schmale 500 Euro zurück.

Auch auf Twitter bekam der Kandidat aus Berlin sein Fett weg: „Frankfurt Kranz aus dem Gewächshaus… wer kennt ihn nicht?“, schrieb ein Nutzer. „Es war heute nicht ihr Tag. Das kann passieren. Das war eine kleine Bruchlandung“, sagte Jauch beim Abgang des BER-Mitarbeiters. Ob es nach diesem Auftritt am BER künftig Grüne Soße geben wird, ist eher zweifelhaft. (esa)

