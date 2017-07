Prügelei im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt - Zwischen Jugendlichen kam es zu einer Prügelei am Hauptbahnhof. Die Hintergründe sind unklar.

Eine Gruppe junger Männer hat sich im Frankfurter Hauptbahnhof eine handfeste Schlägerei geliefert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gerieten die fünf Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren am Montagabend aus bisher unbekannten Gründen in Streit miteinander. Dabei fügten sich die alkoholisierten Jugendlichen gegenseitig Schürfwunden und blutende Gesichtsverletzungen zu. Beamte der Bundespolizei nahmen die jungen Männer fest und leiteten Strafverfahren wegen Körperverletzungen ein. Nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten, kamen alle Personen wieder auf freien Fuß. Nach Angaben der Polizei kamen andere Bahnreisende bei der Prügelei nicht zu Schaden. (dpa)

