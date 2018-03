Jugendliche überfallen 73-Jährige nach dem Einkaufen

Frankfurt - Zwei Männer überfallen eine Seniorin vor ihrer Haustür in der Langweidenstraße. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Die 73-Jährige war gestern Abend gegen 20.45 Uhr auf dem Heimweg vom Einkaufen. Als sie, wie die Polizei berichtete, kurz vor ihrer Haustür angekommen war, näherten sich ihr plötzlich zwei Männer und versuchten eine ihrer Einkaufstaschen an sich zu reißen. Die Dame wehrte sich zunächst gegen die Angreifer, rief laut um Hilfe und ließ ihre Tasche nicht los. Da aber auch die Räuber nicht locker ließen, stürzte die Seniorin in dem Gerangel und fiel mit dem Gesicht auf den Boden. Die Täter flüchteten schließlich mit der Tasche der 73-Jährigen. Die Seniorin wurde nach dem Sturz mit Schmerzen und einer Platzwunde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der Räuber war ein Jugendlicher, etwa 1,65 Meter groß, schlank und trug eine blaue Daunenjacke, eine dunkle Hose und ein dunkles Basecap. Sein Komplize (ebenfalls ein Jugendlicher) hatte eine kräftige Statur und trug beim Überfall eine schwarze Mütze und war insgesamt dunkel gekleidet. Hinweise zu dem Raubüberfall in Frankfurt nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen. (dr)

