Kampf dem Kaffeebecher

Aktion für den Umweltschutz: Kunden, die ihren eigenen Mehrwegbecher mitbringen, bekommen in Bäckereien und Cafés in Frankfurt, die sich an einer neuen Initiative beteiligen, bis zu 30 Cent Rabatt auf ihren Kaffee. - Foto: dpa

Frankfurt - Die Deutschen mögen ihren Kaffee – ob morgens vor der Arbeit, an der Uni oder am Bahnsteig. Und das in zunehmendem Maße „to go“ – per Wegwerfbecher. Nachteil der Bequemlichkeit: Es bleiben Unmengen an Müll zurück. Von Nikolas Sohn

Nach Marburg und Freiburg will man sich auch in Frankfurt stärker dem Thema Nachhaltigkeit widmen.

In Deutschland werden nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe rund 320 000 Einweg-Pappbecher für „Coffee to go“ pro Stunde weggeworfen, jährlich fast drei Milliarden. In Frankfurt soll das anders werden. Hier plant die Großbäckerei Eifler für ihre 65 Filialen den Einsatz von rund 20 000 Pfandbechern. Hintergrund: Die Einwegbecher landen nicht selten in öffentlichen Mülleimern und sind schwierig zu recyceln. „Es geht dabei auch um mehr Nachhaltigkeit“, so eine Sprecherin des Unternehmens gestern. Im Sommer solle demnach ein eigenes Pfandsystem für den „Coffee to go“ starten.

Die Stadt selbst, die die Initiative „BecherBonus“ des hessischen Umweltministeriums unterstützt, ist der Bäckerei-Initiative freilich gewogen. „Wir begrüßen das freiwillige Engagement der Wirtschaft natürlich“, sagt Andrea Brandl, Referentin des Wirtschaftsdezernenten Markus Frank (CDU). Ziel der Initiative „BecherBonus“, die 2016 von Umweltministerin Priska Hinz ins Leben gerufen wurde, ist es, Cafés, Bäckereien und Tankstellen dabei zu unterstützen, den Bechermüll zu reduzieren. Ein Nachlass von mindestens zehn Cent soll Kunden motivieren, eigene Becher mitzubringen.

Städte wie Marburg, Tübingen und vor Kurzem auch das badische Freiburg haben sich indessen dem Pfandbecher fürs dunkle Heißgetränk verschrieben. Im Falle des „FreiburgCups“ zahlen Kaffeekunden einen Euro Pfand und geben den Becher später wieder in einem der teilnehmenden Geschäfte zurück. Der Becher selbst ist spülmaschinenfest und mit Freiburger Stadtmotiven bedruckt. Schätzungsweise zwölf Millionen Pappbecher fallen in der südwestdeutschen Stadt jährlich an. „Wir haben am 21. November im vergangenen Jahr mit dem Projekt begonnen, zunächst mit 15 Kaffeebetrieben in der Innenstadt“, sagt Dieter Bootz von der Freiburger Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. Nach vier Wochen waren es 45, nach sechs Wochen 63 teilnehmende Geschäfte, darunter kleine Bäckereien, Cafés, große Filialisten und Cafeterien der Universität.

Inzwischen hat die Stadt den 8 500. Becher verteilt. Einzige Bedingung: Die Betriebe müssen die Kaffeebehälter selbst spülen. „Wir haben inzwischen einen gewissen Schwund“, sagt Bootz nicht ohne Belustigung. Denn die eine oder andere „FreiburgCup“ haben Einheimische oder Touristen einfach behalten.

Der Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen steht einer Mehrwegbecher-Initiative aufgeschlossen gegenüber, sieht aber noch Fragezeichen bei der Hygiene: „Aus rein praktischen Erwägungen halten wir es für kaum vorstellbar, dass insbesondere Geschäftsreisende und Berufspendler täglich ihre gereinigten Mehrwegbecher mit sich führen“, so ein Verbandssprecher gegenüber unserer Zeitung.