Friedliche Jerusalem-Demo in Frankfurt

Frankfurt - Es geht auch ohne brennende Fahnen: In Frankfurt verläuft eine Demonstration gegen die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels friedlich. Die Demonstranten wollen nicht als Anti-Semiten gelten.

Nahezu ohne Zwischenfälle haben rund 1000 Menschen in Frankfurt gegen die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch US-Präsident Donald Trump demonstriert. Am Hauptbahnhof versammelten sich am Samstagmittag nach Schätzungen der Polizei zunächst rund 500 Menschen, um unter dem Motto "Für Jerusalem, gegen die Entscheidung von Trump" zu demonstrieren. Im Verlauf der Demonstration wuchs die Teilnehmerzahl auf etwa 1000 an, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Veranstalter hatten bis zu 2500 Teilnehmer erwartet.

Nachdem bei ähnlichen Demonstrationen in Berlin israelische Flaggen verbrannt worden waren, war in Frankfurt die Auflage erteilt worden, offenes Feuer zu vermeiden. Die Polizei war mit vielen Beamten vor Ort. Auf ihrem Weg in die Innenstadt zeigten die Menschen palästinensische und deutsche Flaggen. Der israelische Davidstern und das US-Sternenbanner waren hingegen nicht zu sehen, wie dpa-Reporter beobachteten. Einzige Ausnahme blieb ein Mann, der von der Polizei einen Platzverweis erhielt. Er hatte eine US-Flagge mit Hakenkreuz bei sich. Er muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Laute Sprechchöre richteten sich immer wieder gegen Trump: "Donald Trump - hör mal zu - Jerusalem ist tabu". Zu hören war außerdem "Jerusalem - ist und bleibt - Hauptstadt von Palästina" oder auch "Antisemiten sind wir nicht - Antijuden auch nicht". Jerusalem sei nicht die Hauptstadt Israels und ihr Ostteil von den Israelis illegal annektiert, hieß es in einer schriftlichen Erklärung der Veranstalter.

Redner bezeichneten Donald Trump als Brandstifter, der sich selbst als Friedensstifter in der Welt sehe, aber keinen Frieden bringe. "Nein, wir akzeptieren das, was er gesagt hat, nicht", rief ein Sprecher. Auch auf Plakaten richteten sich die Demonstranten direkt an den US-Präsidenten: "Lieber Trump, was haben Sie sich nur dabei gedacht?" oder "Trump, Du gibst, was Dir nicht gehört". Auf anderen Plakaten stand aber auch: "Stoppt die aggressive Gewalt der israelischen Besatzer." Die Entscheidung Trumps in der vergangenen Woche war nicht nur von Palästinensern, sondern auch von Vertretern der Vereinten Nationen und der EU kritisiert worden. Sie befürchten eine Eskalation des Konflikts im Nahen Osten und einen Rückschlag für den Friedensprozess. (dpa)

