Kokain in der Unterhose: Polizei schnappt Drogendealer

Frankfurt - In der vergangenen Nacht hat die Frankfurter Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer in der Klappergasse festgenommen.

Gegen Mitternacht wurden bei einem 23-jährigen Mann im Rahmen einer Personenkontrolle 0,3 Gramm Marihuana sowie ein Springmesser gefunden, berichtet die Polizei. Für den jungen Mann klickten die Handschellen.

Auf dem Revier angekommen, mussten die Beamten feststellen, dass der 23-Jährige noch mehr Drogen bei sich hatte. In seiner Unterhose hatte er eine Vielzahl von Plomben, gefüllt mit Kokain, versteckt. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf etwa 10,5 Gramm brutto.

Die Drogen wurden sichergestellt und der mutmaßliche Täter in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Am Sonntag wird er dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (chw)

