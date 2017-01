Kommentar zu Gewalt in Computerspielen

Deutschland braucht strengere Gesetze zur Kontrolle von Computerspielen. Die Arbeit der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle (USK) ist gut gemeint, in der Praxis allerdings oft Opfer der Elternhoheit. Von Eva-Maria Lill

Denn letzlich entscheiden Mama oder Papa, was daheim und unterwegs über den Bildschirm flimmert. Das fängt beim Kauf im Einzelhandel an. Dort greifen Minderjährige oft zielsicher nach „Grand Theft Auto V“ – einem Titel ab 18. Im Schlepptau: Eltern, die sich mit der Materie so gut auskennen wie die Protagonisten des Gangster-Games mit dem Weltfrieden. Was können die gesetzestreuen Verkäufer tun? Nach bestem Gewissen beraten. „Da kann der Spieler Fußgänger überfahren. Und Prostituierten Geld in Höschen stecken.“ Meist greifen Eltern trotzdem zu. Der Glanz in den Augen des Juniors ist schuld. Oder mangelnde Information. Jugendschutz darf keine Auslegungssache sein, sondern muss zur klaren Angelegenheit werden.

Das Problem: Schärfere Gesetze sind schwer mit grundsätzlichem Recht auf Freiheit vereinbar. Und jedes Kind ist verschieden. Die eventuell noch bessere Alternative: umfassende Aufklärung. Manche Eltern sind vielleicht froh, wenn der Nachwuchs vor der Glotze schweigt, und es kümmert sie nicht, ob Super Mario oder super Massaker für die erzieherische Sendepause verantwortlich ist. Ebenso fatal wie’s Ignorieren: Spiele verteufeln, ohne sich je damit beschäftigt zu haben. Denn bewerten kann nur, wer Bescheid weiß. Games umfassend aus dem Kinderzimmer zu verbannen, führt oft bloß zum Gegenteil. Verbotenes ist nun mal besonders reizvoll. Wer daheim nicht an die Konsole darf, zockt bei Freunden – im schlimmsten Fall ganz ohne Erwachsenenkontrolle. Das Medium ist mittlerweile zu allgegenwärtig, um auf „Augen zu und durch“ zu schalten. Lieber hinsetzen, Interesse zeigen, informieren. Das hilft nicht nur gegen „Killerspiele“, sondern auch dabei, Jugendliche und ihre Leidenschaften besser zu verstehen.