Kripo ermittelt: Angeblich versuchte Kindesentführungen

Frankfurt - Seit einigen Tagen kursieren über diverse E-Mail-Verteiler Berichte von angeblichen versuchten Kindesentführungen in Unterliederbach. Die Kripo Frankfurt ermittelt, aktuell ließ sich aber kein Entführungsversuch bestätigen.

Laut E-Mail-Berichten soll sich der erste Vorfall am Dienstag (5. Dezember) gegen 14 Uhr im Langobardenweg ereignet haben, ein weiterer am Donnerstag (7. Dezember) gegen 8.30 Uhr an der Schmalkaldener Straße, wie die Polizei mitteilt.

Entgegen der verbreiteten Gerüchte habe im Rahmen der bisherigen Ermittlungen aber kein Entführungsversuch im Langobardenweg bestätigt werden können. Ebensowenig lägen aktuell Hinweise auf eine eventuelle Straftat an der Schmalkaldener Straße vor. Zudem ließen die Ermittlungen auch keinen Zusammenhang zu dem möglichen ersten Vorfall erkennen, so die Frankfurter Polizei.

Ungeachtet dieser Bewertung und weiterer Ermittlungen sollen in den kommenden Tagen und Wochen Beamte des 17. Polizeireviers und des Kommissariats 13 verstärkt und intensiv in den Stadtteilen Unterliederbach und Höchst Präsenz zeigen - und somit die Sicherheit gewährleisten. (nl)

