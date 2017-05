Kult-DJ Heiko MSO gestorben

Frankfurt - Die Frankfurter Club-Legende Heiko MSO ist tot. Wie gestern bekannt wurde, starb der Pionier der elektronischen Musik, geboren 1970 in Hanau, am Mittwoch im Alter von 47 Jahren. Zur Todesursache gibt es bisher keine Angaben.

Der Musiker, bürgerlich Heiko Schäfer, arbeitete mit prominenten Kollegen wie Sven Väth oder Ata Macias, mit dem er das Label Ongaku gründete. Sein Künstlername steht für Mental Sound Odyssee. Bekannt wurde der Techno-Star als Plattenaufleger in Frankfurts Kult-Clubs Dorian Gray, Omen und Plastik, im Offenbacher Robert Johnson sowie in Discos in aller Welt. (mt)

Archivbilder:

Bilder: „Merkwürdiges Verhalten“ zurück in Offenbach Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa