Polizei hofft auf neue Hinweise zu unbekannter Toten

Frankfurt - Im Fall einer im August 2016 tot in Frankfurt aufgefundenen Frau sucht die Kriminalpolizei noch immer nach Hinweisen zur Identität der Leiche.

Ausgewählte Frauen aus Bad Homburg würden deshalb nun von den Ermittlern angeschrieben und gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle in Frankfurt oder Bad Homburg zu melden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie sollen einen Ausweis mit einem Foto vorlegen, um sie so als Opfer ausschließen zu können. Die im Stadtteil Nieder-Eschbach entdeckte Frau wurde laut Polizei Opfer eines Gewaltverbrechens. Ihre Leiche war im vergangenen August bei Mäharbeiten nahe eines Kleingartenvereins gefunden worden. Der Fall der unbekannten Toten wurde im Oktober auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" behandelt. Darüber hinaus hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt für Hinweise, welche zur Aufklärung der Tat führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt. (dpa/dr)

