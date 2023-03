Leiche im Main entdeckt: Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Von: Florian Dörr

Teilen

In Frankfurt wird eine Leiche gefunden. Ein Fußgänger hatte den leblosen Körper entdeckt.

Frankfurt - Schrecklicher Fund am Dienstag (7. März) in Frankfurt: Wie die Polizei gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) bestätigt, wurde am Nachmittag eine Leiche entdeckt. Über die Hintergründe ist am Dienstagabend noch wenig bekannt. Sicher ist: Feuerwehrleute hatten den toten Körper nahe dem Stadtteil Sindlingen aus dem Main gezogen.

Zuvor hatte eine Person beobachtet, wie offenbar ein Mensch im eiskalten Main-Wasser trieb, und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Bei dem Zeugen soll es sich um einen Fußgänger gehandelt haben. Ob die Leiche auf offenem Wasser schwamm oder im Uferbereich angespült worden war, das ist unklar.

Leichenfund in Frankfurt: Fall wirft noch Fragen auf

Polizei und Feuerwehr waren nach dem Leichenfund in Frankfurt im Einsatz. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Noch gibt der Leichenfund von Frankfurt-Sindlingen den Polizeibeamten Fragen auf. Wie lange war der Körper bereits im Wasser? Um wen handelt es sich? Wie kam der Mensch zu Tode? Und wo kam er ums Leben? Offiziell ist derzeit noch nicht einmal bekannt, ob es sich bei dem gefundenen Körper um eine Frau oder einen Mann handelt.

Leichenfund in Frankfurt: Toter Körper bei Sindlingen aus dem Main gezogen

Zuletzt wurde im vergangenen Sommer in Frankfurt ein lebloser Körper aus dem Main gezogen. Damals wurde der Tote am Westhafen entdeckt. Er war nur mit Boxershorts bekleidet.

Sindlingen ist Frankfurts südwestlichster und mit 88 Metern über dem Meeresspiegel auch sein tiefstgelegener Stadtteil. Der Main fließt hier in Richtung Süden weiter in nach Kelsterbach im Kreis Groß-Gerau. (fd)

Auch in einem anderen Fall ermittelt die Polizei in Frankfurt derzeit: Ein unbekannter Mann hatte im Stadtteil Sachsenhausen versucht, ein 11-jähriges Mädchen zu seinem Auto zu zerren. Die Ermittler suchen nach Zeugen.