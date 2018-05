Lkw-Unfall auf A3: Vollsperrung und Verletzte

Frankfurt - Bei einem Unfall auf der A3 am Frankfurter Flughafen wird ein Fahrer schwer verletzt, einer weiterer Mann erleidet leichte Verletzungen.

Mehrere Fahrzeuge sind heute Mittag an einem Unfall auf der A3 am Frankfurter Flughafen beteiligt gewesen. Nach Angaben der Polizei prallten gegen 14 Uhr drei Lastwagen und ein Sprinter auf der Autobahn in Richtung Würzburg zwischen dem Mönchhofdreick und der Anschlussstelle Kelsterbach aufeinander. Dabei wurde der Fahrer des Sprinters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Hubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, einer weiterer Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Autobahn vollgesperrt werden, die Polizei kritisierte, dass die Einsatzkräfte wegen der fehlenden Rettungsgasse nur schwer zum Unfallort kamen. Die genaue Ursache des Unfalls wird noch ermittelt, die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. (nb)