Aktion Mensch: Mann aus dem Wetteraukreis gewinnt 750.000 Euro

Lotterie

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michelle Mantey schließen

Weitere schließen

Ein Mann aus dem Wetteraukreis gewinnt mit seinem Los bei der Aktion Mensch 750.000 Euro. Er ist damit der zweite Lotteriegewinner des Landkreises binnen weniger Wochen.

Wetterau - Erst vor knapp zwei Wochen gewann ein Mann aus dem Wetteraukreis den Jackpot beim Spiel 77 und wurde zum Millionär. Und die Glückssträhne für den Wetteraukreis reißt nicht ab: Jetzt hat ein 37-jähriger Mann bei der Aktion-Mensch-Lotterie gewonnen. Laut der Aktion Mensch erhält er mit seinem Los die Summe von 750.000 Euro. Dieses Jahr scheinen die Hessen allgemein viel Glück zu haben. Der erste hessische Lottogewinner aus Hessen wurde ein Mann aus Offenbach. Ihm folgte eine Frau aus dem Kreis Groß-Gerau, die bei der Glücksspirale den Höchstgewinn abräumte.

+ An die Hessen gingen in diesem Jahr schon einige Gewinne aus dem Lotto. (Symbolbild) © Patrick Pleul/imago

Im Jahr 2022 schüttete die Aktion Mensch nach eigenen Berichten monatlich 3,5 Millionen an die Losgewinner in Deutschland aus. Mit den restlichen Einnahmen aus der Lotterie förderte sie soziale Projekt in Höhe von 15,1 Millionen Euro. Diese Förderungen flossen unter anderem in Inklusionsbetriebe und Wohnprojekte für Menschen mit Behinderung. (mm)

Aktion Mensch e.V. Aktion Mensch wurde 1964 gegründet und ist in Deutschland die größte soziale Förderorganisation. Sie fördert mit Einnahmen von circa vier Millionen Lotterieteilnehmern 1.000 soziale Projekte im Monat. Insbesondere werden Projekte gefördert, welche die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen, Kindern und Jugendlichen verbessern. Seit Gründung beträgt die Gesamtfördersumme fünf Milliarden Euro. Die Aktion Mensch hat folgende Mitglieder: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Aktueller ehrenamtlicher Botschafter ist Rudi Cerne. Quelle: Aktion Mensch e.V.

Rubriklistenbild: © Patrick Pleul/imago