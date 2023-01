Lufthansa ändert Regeln für Mitnahme von Tieren im Handgepäck

Von: Niklas Hecht

Ab Februar müssen Fluggäste der Lufthansa bei der Mitnahme ihrer Tiere in der Kabine ein neues Anmeldeformular am Check-in vorlegen.

Frankfurt - Hunde sind treue Begleiter. Das gilt nicht nur für den Alltag, sondern auch auf Reisen. Mehr als 100.000 Hunde und Katzen nimmt Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa laut dem Reiseportal fvw.de jährlich in ihren Flugzeugen mit. Für den Transport von Tieren gibt es seitens der Airline mit Hauptsitz am Flughafen Frankfurt klare Vorgaben, damit Tiere „komfortabel und wohlbehalten“ am Zielort ankommen.

Kleine Hunde und Katzen dürfen Fluggäste als zusätzliches Handgepäck mit in die Kabine nehmen. Diese dürfen zusammen mit ihrem Behälter allerdings nicht mehr als acht Kilogramm wiegen. Tiere, die dieses Gewicht überschreiten, werden im Frachtraum untergebracht. Jedem Passagier darf maximal zwei Tiere mitnehmen. Für Lufthansa-Flüge gilt zudem ein Mindestalter bei Tieren.

Hunde und Katzen müssen zwölf Wochen alt sein.

Bei Reisen von nach oder über Deutschland die Tiere mindestens 15 Wochen alt sein.

Lufthansa: Angepasstes Anmeldeformular für Tiere im Handgepäck ab Februar

Voraussetzung für einen Transport ist überdies eine gute Erziehung. Dazu schreibt die Airline auf ihrer Webseite, das Tier müsse so ausgebildet sein, dass es dem Besitzer gehorche und sich im öffentlichen Raum angemessen benehme. Zusätzlich zu den oben genannten Bedingungen müssen Reisende ab dem 1. Februar für die Mitnahme von Tieren im Handgepäck vor Abflug ein neues Anmeldeformular am Check-in-Schalter vorlegen. Das bestätigte die Fluggesellschaft auf Nachfrage.

Darin werden Informationen über das Tier, wie Rasse, Gewicht und Alter, sowie zu dessen Transportbehälter abgefragt. Das neue Prozedere erfolge gemäß der Vorgaben des Luftfahrtverbandes lATA. Eine Vorabanmeldung der Tiere sei trotz des neuen Anmeldeformulars aber weiterhin erforderlich. (nhe)

