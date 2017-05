Drei Männer greifen Fußgänger in Frankfurt an

Frankfurt - In der Frankfurter Innenstadt wird ein 32-jähriger Fußgänger von drei Tätern angegriffen und niedergeschlagen. Seine Wertsachen nehmen sie dem Opfer nicht ab.

Bereits am 18. September 2016, gegen 00.55 Uhr, war ein 32-jähriger Frankfurter zu Fuß in der Frankfurter Innenstadt unterwegs. In der Bleichstraße, etwa in Höhe der Hausnummer 64, wurde er von drei bislang unbekannten Tätern angesprochen und niedergeschlagen. Die Wertsachen wurden dem Opfer nicht abgenommen, wie die Polizei mitteilte. Nach der Tat gingen die Unbekannten weiter, ließen dem Opfer seine Wertgegenstände. Zwei der drei Täter wurden videografiert, alle sollen etwa 170 bis 180 Zentimeter groß sein.

Der Täter mit dem helleren Jacke soll etwa 30 Jahre alt und die anderen beiden Täter um die 20 Jahre alt sein. Passanten fanden den Geschädigten und informierten die Rettungskräfte. Das Opfer erlitt unter anderem einen Rippenbruch und eine Gehirnerschütterung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/75510100 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen. (lahe)