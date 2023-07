Mann nach Gesellentreffen nicht zurückgekehrt: Polizei sucht Vermissten

Von: Stefanie Lipfert

Ein Wandergeselle auf der Walz wird vermisst. Die Polizei sucht Hinweise zu seinem Aufenthaltsort - Zuletzt soll der Vermisste bei einem Gesellentreffen in Frankfurt gewesen sein.

Wetterau - Seit Samstag, 1. Juli, wird ein 27-jähriger Wandergeselle in Frankfurt vermisst. Stefan G. ist auf der Walz und war bis zu seinem Verschwinden bei einer Firma in Lauterbach (Vogelsbergkreis) beschäftigt. Zwei Tage zuvor fand ein Gesellentreffen statt, an dem auch der Vermisste teilgenommen hat, so die Polizei. Auffällig wurde sein Verschwinden dann beim Arbeitsplatz. Da der Wandergeselle nicht mehr zur Arbeit kam, erstattete die Firma eine Vermisstenanzeige.

Am Freitag, 7. Juli, fand die Polizei den Firmenwagen des vermissten 27-Jährigen auf der A5 am Rasthof „Wetterau Ost“. Zuletzt wurde der Wandergeselle am Sonntag, 2. Juli, in der Gaststätte „Forsthaus Winterstein“ in Ober-Mörlen (Wetteraukreis) gesehen. Laut einer Service-Kraft soll sie den vermissten Mann zwischen 14 und 15 Uhr dort gesehen haben.

Der 27-Jährige Wandergeselle wird seit dem 1. Juli vermisst. © Privat

Vermisster Wandergeselle in der Wetterau: Polizei sucht nach Hinweisen

Die Kriminalpolizei Frankfurt ruft alle, die den Vermissten nach dem 2. Juli gesehen haben oder Informationen zu ihrem Aufenthaltsort geben können, dazu auf, die Informationen der Polizei mitzuteilen: Hinweise werden unter der Rufnummer 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (sli)

