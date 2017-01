31-Jähriger tritt schlafendem Obdachlosen gegen Kopf

Frankfurt - Heute Morgen, gegen 3 Uhr, tritt ein 31-Jähriger ohne Grund auf einen schlafenden Obdachlosen an der S-Bahnstation Hauptwache ein.

Eine Streife der Bundespolizei befand sich im S-Bahnbereich der Frankfurter Hauptwache, als sie von einer stark blutenden Person angesprochen wurde, die um Hilfe bat. Die Befragung ergab, dass der Verletzte ohne Grund im Schlaf von dem Täter mit Fußtritten gegen den Kopf angegriffen wurde. Dabei verletzte sich der Geschädigte laut Polizei erheblich am Kopf. Die stark blutenden Platzwunden musste von Sanitätern eines Rettungswagens versorgt werden.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung im S-Bahnbereich, konnte der aggressive Täter festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der Täter wurde in Haft genommen und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Erst kürzlich hat eine Tat hat in ganz Deutschland für Empörung gesorgt, als in Berlin eine Gruppe junger Leute versuchte, einen schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Im Jahr 2016 wurden laut Wohnungslosenhilfe mindestens 17 Obdachlose in Deutschland getötet.