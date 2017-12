Manowar: Erschütternd bis ins Mark

Frankfurt - Die amerikanische Heavy Metal-Institution Manowar lädt zur letzten Schlacht – „The Final Battle“ ist der Name der laufenden Tour. Von Sebastian Schilling

Sollte es sich tatsächlich um die letzte Tournee der New Yorker handeln, dann verabschieden sie sich in einer Form, in der man sie gerne in Erinnerung behalten wird. In mehreren Städten spielen die selbst ernannten Kings Of Metal an zwei Abenden in Folge, so auch in der Frankfurter Jahrhunderthalle.

Eine Vorband gibt es nicht, und so beginnt pünktlich um halb neun die zweistündige Show. Szenen aus der fast vierzigjährigen Bandgeschichte werden an den Vorhang projiziert, der die Bühne noch verdeckt. Das traditionelle Intro, „The Miracle And Finale“ des ungarischen Komponisten Miklós Rózsa – der unter anderem den Soundtrack für Ben Hur komponierte – begleitet die Retrospektive. Dann fällt der Vorhang, und die Amerikaner beginnen das Konzert mit ihrer Bandhymne „Manowar“ aus dem Jahr 1982.

Monumental ist auch die Lautstärke, seit jeher ein Markenzeichen der Band, die einst sogar den Weltrekord für die höchste bei einem Konzert gemessene Lautstärke aufstellte. Kristallklar aber markerschütternd – der Sound ist für sich schon eine Erfahrung, an die man sich erinnern wird.

Dass Manowar heute alles eine Note tiefer spielen, ist der einzige Tribut, den das Quartett ans Alter entrichten muss. Am Schlagzeug eine Verjüngung: Der brasilianische Drummer Marcus Castellani wurde erst kurz vor der Tour verpflichtet. Sänger Eric Adams und Bassist Joey DeMaio sieht man nicht an, dass sie die Sechzig bereits überschritten haben. Die Oberarme sind stramm wie eh und je und auch das Lederoutfit sitzt immer noch perfekt. Noch wichtiger: Die hohen Schreie, die auch früher niemand so beherrschte wie Adams, gelingen dem 65-jährigen Sänger zwar nicht mehr mit Leichtigkeit, aber doch in höchst respektabler Manier.

So wirkt Musik auf unseren Körper Zur Fotostrecke

Sollte die Entscheidung aufzuhören auf dem Wunsch basieren, sich zu verabschieden, wenn es am schönsten ist, dann ist der Zeitpunkt sicherlich gut gewählt. Ein neues Album gibt es nicht, daher sind die 21 gespielten Songs zugleich Werkschau und Abschiedsgruß. Ein letztes Mal „Secret Of Steel“, „Sign Of The Hammer“ und „Kings Of Metal“ – da darf man sentimental werden, denn etwas Vergleichbares gibt es nicht. Und deswegen möchte man hoffen, dass das Abschiedsbrimborium doch noch nicht das letzte Wort gewesen sein möge.