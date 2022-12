Marokko schreibt Fußballgeschichte: In Frankfurt feiern Tausende

Von: Lucas Maier

Teilen

Portugal wurde für das Spiel gegen Marokko als Favorit gehandelt. Am Ende zieht aber Marokko ins Halbfinale ein. Tausende feiern den Sieg in Frankfurt.

Frankfurt – Marokko schreibt Geschichte: Zum ersten Mal steht ein Land des afrikanischen Kontinents im Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Der 1:0-Sieg gegen die Mannschaft aus Portugal, treibt auch diesmal wieder tausende Fans auf die Straßen von Frankfurt.

Zwischen 2500 und 3000 Menschen haben sich an der Konstablerwache versammelt. Die Stimmung unter den Feiernden sei friedlich, so die Polizei auf Anfrage.

Fans feiern in Frankfurt: Siegesfeier nach Marokko-Sieg beginnt friedlich

Videos auf der Internetplattform TikTok zeigen die Siegesfeier. Die Menschen tanzen und singen, vereinzelt sind Böller zu hören. Pyrotechnik und Böller seien bisher eher die Ausnahme, ansonsten sei die Siegesfeier friedlich, so ein Sprecher der Polizei.

Feierstimmung in Frankfurt: Tausende Fans gehen Marokkos Einzug ins Halbfinale auf die Straße. © Boris Roessler/dpa

Nicht alle Fans feiern den Sieg gegen die Mannschaft aus Portugal, die zuvor als Favorit gehandelt wurde, an der Konstablerwache. Ein Autokorso zieht ebenfalls durch Frankfurt, wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen. Bereits der Einzug ins Viertelfinale wurde von den Marokko-Fans in Frankfurt ausgiebig gefeiert. Dabei musste die Polizei an mehreren Stellen eingreifen. (Lucas Maier)