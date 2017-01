Mehr Einwohner im Rhein-Main-Gebiet

Region wächst weiter

Frankfurt - Die Bevölkerung im Regionalverband FrankfurtRheinMain wächst weiter: Rund 2,3 Millionen Menschen waren Ende 2015 gemeldet. Das sind 6,2 Prozent mehr als bei der letzten vergleichbaren Erhebung 2011, wie der Verband mitteilte.

Vor allem in Frankfurt und Offenbach gibt es mehr Einwohner, während einige Kommunen in der Wetterau und dem Usinger Land von Stagnation oder leichter Abwanderung betroffen sind. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Das Verbandsgebiet erstreckt sich von Münzenberg in der Wetterau bis nach Groß-Gerau im Süden. Im Westen ist Eppstein die Grenze, im Osten Langenselbold. Die Zahl der Beschäftigen stieg im Vergleichszeitraum ebenfalls: Rund 1,1 Millionen Menschen waren Ende 2015 sozialversicherungspflichtig tätig, fast acht Prozent mehr als 2011.

Außer Frankfurt verbuchten auch Steinbach, Hattersheim und Neu-Isenburg Zuwächse. Eine Broschüre zum Thema kann unter www.region-frankfurt.de heruntergeladen oder kostenlos unter der Telefonnummer 069/25771251 bestellt werden. (dpa)

