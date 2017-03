Personen im S-Bahntunnel bringen Verkehr zum Erliegen

Frankfurt - Mehrere Personen halten sich im Bahntunnel unter der Frankfurter Innenstadt auf und sorgen so für erhebliche Verspätungen im S-Bahnverkehr.

Wieder haben einzelne Personen für reichlich Ärger bei zahlreichen Pendlern gesorgt: Bei der Bundespolizei in Frankfurt ging gestern Abend um 21.30 Uhr die Meldung ein, dass mehrere männliche Personen an der S-Bahnstation Taunusanlage in den Tunnel gelaufen seien. Sofort wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt. Zusätzlich suchten Beamte der Bundespolizei den Tunnelbereich ab. Zwei wohnsitzlose Männer, im Alter von 47 und 51 Jahren, wurden entdeckt und festgenommen. Die Sperrungen des Tunnelbereiches wurde um 22 Uhr wieder aufgehoben.

Nur eine Stunde später ging eine weitere Meldung ein. Diesmal soll eine Person in den Tunnelbereich gelaufen sein. Trotz intensiver Suche wurde in diesem Fall niemand gefunden. Nach etwa zwanzig Minuten wurden der Zugverkehr wieder freigegeben. Durch die beiden Vorfälle kam es laut Bundespolizei bei insgesamt 44 S-Bahnen zu Verspätungen. Gegen die zwei Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Auch die Deutschen Bahn möchte zivilrechtlich gegen die Personen vorgehen.

Bereits am vergangenen Samstag kam es zu einem ähnlichen Fall: Weil sich ein Obdachloser in einem Bahntunnel unter der Frankfurter Innenstadt sein Schlafquartier gesucht hatte, war der S-Bahnverkehr zum Erliegen gekommen. Die Polizei riegelte die vielbefahrene Strecke für 30 Minuten ab. Immer wieder sorgen Betrunkene und Obdachlose auf der Strecke für Sperrungen. Anfang Februar wurde ein toter Obdachloser in dem Tunnelsystem gefunden; der Mann war von einer Bahn überfahren worden. (dr)

