Wilde Fahrt in der Stadt: Verkehrsrowdy kennt keine Skrupel

Frankfurt - Ein Verkehrsrowdy hat in Frankfurt mehrere Unfälle verursacht und ist anschließend geflohen. Weit kam er allerdings nicht.

Was war geschehen? Gegen kurz vor zwölf Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann am Dienstag in seinem Skoda auf der Höchster-Farben-Straße auf die Kreuzung Höchster-Farben-Straße, Ecke Pfaffenwiese zu. Zunächst überholte er einen 55-jährigen Hattersheimer über die Gegenspur. Wegen des entgegenkommenden Verkehrs scherte er wieder ein und stieß mit einem Hyundai sowie einem Toyota an der Kreuzung zusammen. Der Mitsubishi-Fahrer aus Hattersheim schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und krachte ebenfalls in die Unfallstelle.

Was nach einem Autounfall zu tun ist Zur Fotostrecke

Der Unfallverursacher zeigte sich davon unbeeindruckt und floh mit seinem beschädigten Pkw über die Straße Pfaffenwiese, in der ein aufmerksamer Lkw-Fahrer ihn allerdings ausbremste. Doch das hielt den Mann nicht auf – jedenfalls zunächst nicht. Er floh weiter zu Fuß, bis er Streifenpolizisten in die Arme lief.

Ersten Ermittlungen zufolge stand der wohnsitzlose Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Die Polizei nahm ihn fest, er verbrachte die Nacht im Polizeipräsidium. Bis auf seine eigenen leichten Blessuren blieben die übrigen Verkehrsteilnehmer ersten Erkenntnissen nach unverletzt. (chw)

Rubriklistenbild: © dpa