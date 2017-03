Von Menschen und Mächten

Frankfurt - Verdis „Rigoletto“ ist ein Repertoire-Klassiker. An der Oper Frankfurt verlegt Regisseur Hendrik Müller den italienischen Opern-Bestseller in eine Kulisse zwischen Kirche und Kaserne, wo das Schicksal unerbittlich zuschlägt. Von Klaus Ackermann

Spannender kann auch kein TV-Tatort sein. Als enervierenden Krimi über Menschen und Mächte mit mörderischem Ausgang hat Regisseur Hendrik Müller Verdis „Rigoletto“ an der Oper Frankfurt inszeniert. In großem Einvernehmen mit hochkarätigen Sängerdarstellern wie dem Titelhelden Quinn Kelsey und einer überragenden Brenda Rae als dessen Operntochter Gilda.

Zudem ideal begleitet vom Opern- und Museumsorchester und dem Gastdirigenten Carlo Montanaro, der seinen Verdi verinnerlicht hat. Für solch besonderen italienischen Momente hagelte es zur Premiere am Sonntag Beifall, Bravos und schwache Buhs in Richtung Regie, die wieder einmal ohne ein paar Rätsel nicht auskam. Das beginnt schon beim Vorspiel mit dem gnadenlos beharrenden Fluch-Motiv, gleichsam Idée fixe dieses Verdi-Bestsellers, wenn der bucklige Rigoletto vor einem Altarschrein mit dem Konterfei seiner Tochter kniet, ihr Bild aus dem Rahmen reißt und hastig verschlingt.

Eine Atmosphäre latenter Gewaltbereitschaft herrscht in Rifail Ajdarpasics hermetisch abgeschlossener hölzerner Festung mit ihren stilisierten Kirchenfenstern, in die Verdis Helden in Käfigen einschweben. Mit den Höflingen in Rocker- und Militärkluft (Kostüme: Katharina Weissenborn), dem Herzog auf permanenter Brautschau, der selbst vor Gräfin von Ceprano (Julia Dawson, grauhaarig und am Krückstock) nicht Halt macht, die vom jugendlich wirkenden Grafen (Mikolaj Trabka) verprügelt wird. Und mit dem buckligen Narr Rigoletto als bösesten aller Buben, der den um seine ebenfalls vom Herzog entehrte Tochter kämpfenden Graf von Monterone (Magnus Baldvinsson) brutal abwimmelt und prompt verflucht wird.

Wirkt hier schon der Chor von Höflingen (Einstudierung: Markus Ehmann) selbst flüsternd und in einprägsamer Choreografie noch als starkes dramatisches Element, so bezeugt das Opern- und Museumsorchester auch unter Montanaro seine große Klasse. Der Dirigent führt die verschiedenen emotionalen Entwicklungen umsichtig zusammen, ob nun elegant nachfederndes „Hmtata“, dunkel dräuender, himmlisch abhebender oder effektvoll schlagkräftiger Verdi-Klang.

Das wirkt beim italienischen Maestro so leicht und durchsichtig, dass die Sänger Hochgefühle selbst im Pianissimo ausleben können. Allen voran Sopranistin Brenda Rae, deren Container-Gefängnis vom Bühnenhimmel herabgelassen wird, wo Rigoletto seine Tochter vor dem dauergeilen Herzog verbirgt, was bekanntlich nichts nutzt. Wird sie doch nicht nur entführt, sondern liebt auch noch ihren Verführer, für den sie sich opfern wird. „Teurer Name“: Die US-Sopranistin zieht hier alle Register ihrer Kunst, stark, aber auch insistierend leise in der Höhe und im Hochgefühl.

Als Herzog gibt der aus Guatemala stammende Mario Chang den Italiener bei gefälligem, druckvollem Schöngesang. Einer, der von seinem ausschweifenden Leben allerdings eher gelangweilt ist – „Ach wie so trügerisch sind die Frauen – gleich einer Feder im Wind“.

Die starke Studie eines zwiespältigen Charakters – grausamer Narr und liebender Vater – liefert der ungemein ausdrucksstarke hawaiianische Bariton Quinn Kelsey, im „Lara,lara“ noch der überlegene Strippenzieher, was allmählich in flehentliche Bitte (um seine Tochter) und dann in mörderischen Hass umschlägt. Die Auftragskiller Önay Köse und Ewa Plonka, wie alle Nebendarsteller auch stimmlich präsent, sollen es richten – und das geht gründlich schief. Kein Happy End bei Verdi, versteht sich. Aber wie bei jedem guten Krimi ein finaler Paukenschlag, der nachwirkt.

