Messerstecherei in Frankfurt: Jugendliche (16, 17) verletzt – Polizei sucht unbekannte Männer

Von: Caspar Felix Hoffmann

Im Frankfurter Stadtteil Eckenheim greifen drei unbekannte Männer zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Frankfurt – Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sind am Freitag (24. Februar) gegen 17 Uhr in der Sigmund-Freud-Straße im Frankfurter Stadtteil Eckenheim angegriffen worden, so die Polizei am Samstag (25. Februar).

Messerstiche in Frankfurt-Eckenheim: Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Nach Angaben der Polizei trafen die beiden Jugendlichen in Höhe der Hausnummer 77 auf drei unbekannte Männer, mit denen sie zunächst in Streit gerieten. Im Verlauf des Streits wurden die beiden Jugendlichen geschlagen, mit Pfefferspray besprüht und mit Messerstichen verletzt. Während der 17-Jährige leicht verletzt wurde, musste der 16-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Ein Polizeiauto und mehrere Polizisten am Freitag (24. Februar) in Frankfurt-Eckenheim. © 5Vision

Täterbeschreibung Erster Täter: etwa 16 Jahre alt, etwa 1,64 Meter groß, schwarze Hautfarbe; bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose und einer Mütze. Zweiter Täter: etwa 28 Jahre alt, etwa 1,72 Meter groß, dick, dunkles Haar und Vollbart; bekleidet mit schwarzer Jacke und Jeanshose. Dritter Täter: etwa 1,70 Meter groß, schwarz gekleidet, Jeans und Mütze. Polizei sucht Zeugen Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder zu dem Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer (069) 75 55 11 99 zu melden.

Die Täter flüchteten schließlich mit einem weißen Kleinwagen in unbekannte Richtung. Die beiden Jugendlichen begaben sich zu einem nahe gelegenen Vereinsheim, von wo aus der Notruf abgesetzt wurde. (cas)

Ebenfalls am Freitag (24. Februar) kommt es im Frankfurter Stadtteil Gallus zu einer weiteren Messerstecherei. Zwei unbekannte Verdächtige, darunter der Täter, flüchten.