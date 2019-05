IG Metall für Siemens-Plan

Offenbach – Trotz der Schließungspläne von Siemens für den hiesigen Standort stellt sich die IG Metall Offenbach hinter die Pläne des Konzerns zur Ausgliederung der Kraftwerkssparte. VON MARC KUHN

„Das tragen wir im Grundsatz mit“, sagte der Gewerkschaftssekretär für Siemens in Offenbach, Luis Sergio, dieser Zeitung. Die neue Struktur biete größere Chancen, als im Konzern zu bleiben.

Siemens hält trotz des angekündigten Börsengangs der Energiesparte an seinen Schließungsplänen für den Standort in Offenbach fest. An dem vereinbarten Interessensausgleich ändere sich nichts, sagte eine Siemens-Sprecherin. Der Konzern hatte sich im vergangenen September mit Arbeitnehmervertretern auf einen Abbau von 370 der damals 690 Stellen in Offenbach geeinigt. Der Standort soll bis September 2020 geschlossen werden.

Die verbleibenden Mitarbeiter sollen der Sprecherin zufolge bis spätestens diesen Herbst an den Siemens-Standort in Frankfurt-Niederrad wechseln. Hintergrund ist die Krise in der Kraftwerksparte. Siemens will den Bereich Gas und Power, zu dem vor allem die kriselnde Kraftwerksparte gehört, bis September 2020 an die Börse bringen, wie der Konzern am Dienstag verkündete.

Die erste Bevollmächtigte der IG Metall Offenbach, Marita Weber, äußerte dagegen die Hoffnung, dass die Börsenpläne der Sparte bessere Möglichkeiten für ein eigenständiges Agieren bieten könnten. „Wenn diese Chancen genutzt werden, dann kann der Standort Offenbach und die Beschäftigten davon profitieren.“

Die Betriebsräte und die IG Metall akzeptieren die Pläne nach intensiver Analyse und Diskussion angesichts der Gesamtsituation des Geschäftsbereichs, teilte die Gewerkschaft weiter mit. Gemeinsam sei erreicht worden, dass das neue Unternehmen den Firmensitz in Deutschland haben werde. „Um die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten, müssen die wesentlichen Beschäftigungsbedingungen der Siemens AG ohne Wenn und Aber übernommen werden“, erklärte die IG Metall weiter. Dazu gehörten das Abkommen zur Standort- und Beschäftigungssicherung sowie die betriebliche Altersversorgung, hieß es.

Siemens plane die Ausgliederung des Geschäftsbereichs Gas and Power, zu dem auch die meisten Beschäftigten in Offenbach gehörten, berichtete die Gewerkschaft. Die Ausgliederung solle in mehreren Schritten erfolgen. Die Betroffenen sollten dabei in ein neues Unternehmen übergehen, „das als Tochter der Siemens AG alle Standorte des Geschäftsbereichs zu-sammenfasst“.

Das neue Unternehmen könne sich als einziger großer europäischer Anbieter von konventioneller und erneuerbarer Energie aufstellen, der auch Speicher- und Energiemanagement im Portfolio hat. Der Erhalt des Lösungsgeschäfts, das heißt die Errichtung schlüsselfertiger Gas- und Dampfkraftwerke, sei unerlässlich für die Zukunft des Offenbacher und anderer Standorte, erklärte die IG Metall.