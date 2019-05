Mountainbiker aus Frankfurt stürzt in Österreich - Rettungshubschrauber im Einsatz

Beim Sturz in einen Stacheldrahtzaun hat sich ein Mountainbiker aus Frankfurt in Oberösterreich schwer im Gesicht verletzt.

Bad Goisern/Frankfurt/Main - Der 60-Jährige aus Frankfurt am Main fuhr am Samstag mit seinem Rad auf einer Forststraße bei Bad Goisern, als er in einer Rechtskurve von dem Weg abkam und der Polizei zufolge stürzte. Dabei fiel er mit dem Gesicht in einen Stacheldrahtzaun. Ein Hubschrauber brachte den Mann mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

dpa

