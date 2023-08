A66 bei Frankfurt gesperrt: Müll-Lkw kippt auf Autobahn um - Aufwändige Bergungsarbeiten

Unfall

+ © 5VISION.NEWS Auf der A66 bei Frankfurt hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lkw, beladen mit Müll, kippte um. © 5VISION.NEWS

Auf der A66 bei Frankfurt gerät ein Lkw ins Schleudern und kippt um. Seine Ladung, Sperrmüll, entlädt sich auf der Fahrbahn. Der Unfallbereich ist derzeit voll gesperrt.

Frankfurt - Auf der A66 bei Frankfurt hat sich am Mittwoch (16. August) ein schwerer Unfall ereignet. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilte, kippte ein mit Sperrmüll beladener Lkw samt Anhänger auf Höhe der Ausfahrt Frankfurt-Sossenheim in Fahrtrichtung Wiesbaden um. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Laster sei ins Schleudern geraten und umgekippt, erklärte der Polizeisprecher weiter. Genauere Informationen über die Umstände des Unfalls sind bislang nicht bekannt. Der Lkw verteilte auf der Fahrbahn große Mengen des geladenen Sperrmülls.

Vollsperrung: Müll-Lkw kippt auf A66 bei Frankfurt um

Aufgrund des Unfalls ist die A66 im betroffenen Bereich derzeit voll gesperrt. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern. Aufgrund der vollen Ladung gestaltet sich die Bergung des Lkw nach Angaben der Polizei schwierig. Die Behörden gehen von einer aufwendigen Aufräumaktion aus.

Ein weiteres Problem stellt der verstreute Sperrmüll dar. Unfallbereich muss vor der Aufhebung der Sperrung gründlich gereinigt werden. Dies könnte zusätzlich zu Verzögerungen im Verkehr führen. Die Dauer der Vollsperrung ist laut Polizei derzeit noch nicht abzusehen. (nhe)

