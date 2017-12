Polizei schießt bei Einsatz auf Hund

Frankfurt - Polizisten haben bei einem Einsatz an Heiligabend auf einen Hund geschossen.

Das Tier wollte die Beamten gegen 19.50 Uhr angreifen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wegen eines handgreiflichen Streits zwischen zwei Familienmitgliedern war die Polizei ins Frankfurter Gallusviertel in der Wallauer Straße gerufen worden. Demnach nahmen die Polizisten gerade vor dem Wohnhaus die Anzeige auf, als sie von dem Hund angegriffen wurden. Zum Schutz vor Verletzungen wurde auf das Tier geschossen, das daraufhin verletzt davonrannte. Der Mischling konnte später in der Anspacher Straße gefunden werden. Er habe im Sterben gelegen und sei durch einen weiteren Schuss erlöst worden, teilte die Polizei weiter mit. „Durch den Schusswaffengebrauch kam es zu keiner Zeit zu einer Gefährdung Unbeteiligter“, so die Beamten in ihrem Bericht. (dpa/dr)

Die irrsten wahren Geschichten der Welt Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa