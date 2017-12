Zwei brutale Attacken mit Baseballschläger und Hammer

Drei Verletzte in Bockenheim

Frankfurt - Im Stadtteil Bockenheim kommt es zu zwei gewaltsamen Auseinandersetzungen. Gegen 23.30 Uhr schlägt ein Mann mit einem Hammer einem 49-Jährigen auf den Kopf. In der Straße "Am Römerhof" kommt es später zu einem Streit wegen vermeintlicher Ruhestörung. Ein 40-Jähriger greift zwei Männer dort mit einem Baseballschläger an.