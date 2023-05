Nach Unfall auf der A3: Polizei findet blinden Passagier, Schreckschusswaffe und Sturmhaube

Von: Christoph Sahler

Ein 18-Jähriger verursacht einen Autounfall auf der A3. Einsatzkräfte und Polizei machen einen kuriosen Fund in Kofferraum des Wagens.

Frankfurt/Groß-Gerau - Ein Autounfall auf der Autobahn A3 zwischen dem Flughafen Frankfurt und dem Mönchhof-Dreieck bei Raunheim (Kreis Groß-Gerau) hat am Samstagmorgen die Polizei auf den Plan gerufen. Vor Ort blieb es aber nicht bei der bloßen Unfallaufnahme und Versorgung der Beteiligten. Die Einsatzkräfte staunten nicht schlecht, als sie den Kofferraum eines der verunfallten Wagen öffneten.

Aber von vorne: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 27-jähriger Seat-Fahrer gegen 6.40 Uhr auf der Mittelspur der A3 in Richtung Köln unterwegs, als er vor dem Mönchhof-Dreieck von einem 18-jährigen BMW-Fahrer rechts überholt wurde. Nach seinem verbotenen Manöver scherte der Teenager nach links, vor den Seat, aus und touchierte dabei mit seinem linken Heck die rechte Front des 27-Jährigen. „Dadurch geriet der BMW ins Schleudern und das Überholmanöver endete in der Fahrbahnbegrenzung“, schrieb die Polizei am Sonntag.

Polizei macht kuriosen Fund nach Unfall auf A3 in der Nähe des Flughafen Frankfurt

Zu ihrer Überraschung fanden die Einsatzkräfte neben den fünf Insassen des BMW einen 19-jährigen „blinden Passagier“ im Kofferraum. „Neben diesem kuriosen Fund machten Zeugen die Polizei auf einen Gegenstand im Grünbereich am Fahrbahnrand aufmerksam“, berichten die Beamten. Sie hätten beobachtet, wie der 18-jährige Beifahrer von dem mutmaßlichen Unfallverursacher einen schwarzen Gegenstand zugesteckt bekommen und diesen noch vor dem Eintreffen der Polizei in am Fahrbahnrand versteckt hätte.

So machten sich die Polizisten auf die Suche nach einem verdächtigen Gegenstand - und fanden in unmittelbarer Nähe des Unfallortes eine Schreckschusswaffe, die sie sofort sicherstellten. Außerdem fanden sie im Kofferraum - neben dem bereits erwähnten 19-Jährigen - eine weiße Sturmhaube und zwei leere Patronenhülsen.

Autounfall auf A3 sorgt für Stau - Drei Personen leichtverletzt

Für die Unfallaufnahme und die damit verbundenen Maßnahmen wurde der Verkehr auf der A3 in Richtung Köln bis 10.30 Uhr über den Standstreifen vorbeigeleitet. Sukzessive konnten von rechts her die Fahrspuren freigegeben werden. Um 11.50 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der Rückstau betrug in dieser Zeit bis zu 7 Kilometer.

Durch den Unfall verletzte sich der BMW-Fahrer, sein Beifahrer und der Fahrgast im Kofferraum leicht, die nach ambulanter Behandlung auch entlassen wurden. Drei Frauen im Alter von 18, 18 und 19 aus dem BMW sowie der Fahrer des Seat blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an. (csa)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw wurde eine junge Frau aus Wiesbaden auf der A3 tödlich verletzt.