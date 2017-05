Betrieb am Frankfurter Flughafen nach Unwetter wieder normal

133 Flüge am Donnerstag annulliert

+ © Archivbild: dpa Einige Passagiere mussten über Nacht am Flughafen Frankfurt ausharren, bis nach dem Unwetter gestern heute wieder Normalbetrieb herrschte. © Archivbild: dpa

Frankfurt - Wasser in Kellern und Tunneln, Blitze am Frankfurter Flughafen: Das Gewitter von Donnerstag brachte Flugpläne und Bahnverkehr durcheinander. Die Bilanz am Freitag: mehr als 100 Einsätze.